Het was een bewogen debuutjaar voor Mohammed Ben Sulayem. De nieuwe FIA-president nam in 2021, vlak na de finale in Abu Dhabi, Jean Todt’s rol over. Direct na zijn aanstelling mocht Ben Sulayem flink aan de bak. De FIA had namelijk een juridisch probleem rondom een mogelijke patentbreuk. Daarnaast had de FIA te maken met een financiële uitdaging, aangezien het orgaan twintig miljoen dollar te kort kwam.

Patentprobleem halo

Uiteindelijk zijn beide zaken opgelost, maar het vergde veel tijd en moeite tijdens de eerste periode van Ben Sulayem. “De ochtend na het FIA-gala zat ik om 10 uur al in een meeting met mijn juridische team. Ze vertelden me dat we een grote zaak hadden over de halo. Ik kan er niet te veel over ingaan, maar gelukkig hebben we het vorige maand definitief opgelost. Nu is de halo gepatenteerd door de FIA.”

Financiële tekorten

Het tweede grote probleem waar Ben Sulayem in zijn eerste jaar mee te maken kreeg was de twintig miljoen dollar die de FIA te kort kwam. “Die hadden we al voordat de pandemie begon. Gelukkig hebben we die inmiddels opgelost”, vertelt Ben Sulayem. Als gevolg van dit tekort besloot de FIA eerder dit jaar om Natalie Robyn aan te nemen als CEO. De Amerikaanse zat voorheen in het bestuur van Volvo, Nissan en Daimler/Chrysler. “In ons 118-jarige bestaan hebben we nog nooit een CEO gehad. Deze heeft de FIA nu nodig om te kunnen micromanagen. Zij gaat over het beleid, de structuur van de organisatie, de dagelijkse gang van zaken en de financiën.”

Ben Sulayem vertelt dat hij veel geleerd heeft tijdens zijn eerste jaar presidentschap, maar denkt hij nooit zal stoppen met leren. “Deze sport managen is niet te vergelijken met bijvoorbeeld voetbal. Autosport heeft zo’n kleine discipline, maar met zoveel verschillende configuraties. Er zijn altijd ontwikkelingen die afhankelijk zijn van talloze factoren. We moeten altijd de mening van anderen in beschouwing nemen. We leren tegelijkertijd ook erg veel van de coureurs en de teams, maar ook van onszelf. Ik heb het gevoel dat we met de juiste groep mensen werken om de sport te verbeteren”, aldus Ben Sulayem.