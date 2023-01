Aston Martin is sinds de overname van Lawrence Stroll achter de schermen harde slagen aan het slaan. Sinds de transitie heeft het team een aantal grote namen weggekaapt bij de concurrentie, zoals Dan Fallows (Red Bull), Eric Blandin (Mercedes) en Luca Furbatto (Alfa Romeo). Naast het uitbreiden van het personeelsbestand heeft men ook flink geïnvesteerd in een nieuwe thuisbasis in Silverstone, die in mei 2023 wordt opgeleverd. Tot slot hebben de ambitieuze plannen van het team de interesse gewekt van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die na het vertrek van Sebastian Vettel een meerjarig contract tekende bij Aston Martin.

Hoewel er een hoop positieve ontwikkelingen zijn geweest bij de Britse renstal, werd dit in 2022 nog niet afgespiegeld in de sportieve prestaties. Het team kende een zeer matige eerste seizoenshelft, maar herpakte zich redelijk tijdens de tweede helft. Toch is de stap naar de top van de Formule 1 nog groot. FIA-president Mohammed Ben Sulayem spreekt in Riyad, waar hij aanwezig is voor de Dakar Rally, met onder andere Motorsport.com over de mogelijkheid tot een wereldkampioenschap voor Aston Martin. De Emirati denkt dat Aston Martin het in zich heeft om dat te bereiken. “Ze investeren er flink in. Ze zijn op weg daar naartoe en ze hebben ook een bekwame coureur als Fernando.”

Ze zijn er nog niet

Ben Sulayem vertelt echter dat, ondanks de grote investeringen van het team, het nog geen zekerheid is dat het team mee kan gaan doen om de titel. “Winnen is erg gecompliceerd. Kijk maar naar Ferrari. Zij winnen ook niet, maar dat komt niet doordat ze langzaam zijn. Misschien is dat een stukje management, betrouwbaarheid of allebei. Lawrence probeert dingen met Aston Martin. Hij haalt een nieuwe coureur en ander nieuw personeel binnen. Dat is erg belangrijk.”

Afgelopen seizoen eindigde Aston Martin met 55 punten op de zevende plek. De beste prestatie van het team was P6, die Vettel in Azerbeidzjan en Japan behaalde.