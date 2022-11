Ben Sulayem trad vorig jaar in functie aan het hoofd van de mondiale autosportbond, sindsdien liggen de activiteiten van de federatie onder een vergrootglas. Na de controverse in Abu Dhabi 2021 werd er een rapport opgesteld, lag de consistentie van de wedstrijdleiders on het vergrootglas, deed de FIA juwelen in F1 in de ban, was er de safety car-situatie in Monza en de aanwezigheid van een kraan op de baan tijdens de GP van Japan. De problemen hebben ervoor gezorgd dat er algemeen aangenomen wordt dat de relatie tussen Formula One Management (FOM) en Ben Sulayem aardig bekoeld is. Zeker nadat de FIA eerder dit jaar een stokje stak voor het houden van zes sprintraces in 2023.

Ben Sulayem ontkent echter dat er problemen zijn. Hij zegt een prettige samenwerking te hebben met F1-baas Stefano Domenicali. Gevraagd naar de geruchten, zegt Ben Sulayem: “Ik begrijp het niet, waar komt dit vandaan? Ik zal je vertellen over mijn relatie met de FOM. Ten eerste praat ik ongeveer om de dag met Stefano. Als ik hem niet bel, belt hij mij wel. Zo gaat het. Zelfs als er een vergadering is of er moet een beslissing genomen worden. Het is een huwelijk dat zal moeten overleven en dat gaat ook gebeuren.”

De onrust die ontstond na de vertraging van de sprintraces, waarna de FIA van hebzucht beticht werd omdat het meer geld wilde, was de aanleiding voor de spanningen tussen nieuwe voorman en de FOM. Ben Sulayem is van mening dat er geen kwade bedoelingen zaten. “Mensen dachten dat er een meningsverschil was toen ik sprak over de drie extra sprintraces”, gaat hij verder. “Ik was niet verrast, maar ik moest wel lachen. We hebben het niet over een scheiding, dat zie ik niet. Daar begon het, op 25 april in de F1 Commission, toen ze zeiden: ‘Okay, we willen drie extra races doen’. Ik heb gezegd dat het prima was, maar dat ik het eerst wilde overleggen met mijn team. Ineens kreeg ik allemaal telefoontjes en werd er gesproken dat we overhoop zouden liggen. We hebben het goedgekeurd. We hebben ernaar gekeken en zijn teruggekomen. Ik heb het gecheckt met de mensen op de werkvloer, veel mensen begrijpen niet onder welke druk de mensen en officials van de FIA staan.” Hij voegt toe: “Ik heb een goede band, professioneel en persoonlijk, het kan niet beter. Je kunt altijd dingen verbeteren, maar ik mag niet klagen. Het is 100 procent.”

Ben Sulayem ontkent niet dat er in het verleden spanningen zijn geweest tussen hem en Domenicali, maar hij stelt dat er geen voortdurende problemen zijn. “Je kunt problemen hebben als er iets mis is, maar de relatie is niet slecht. Er worden vragen gesteld, we voeren gesprekken maar onze relatie is nog nooit beter geweest. Waarom? Het is in mijn belang dat de sport sterk staat. Ik luister naar hem, hij luistert naar mij en we weten beide dat dit huwelijk duurzaam moet zijn voor de toekomst. Het wordt alleen maar beter, dat is duidelijk.”