Nieuwe FIA-president: “Geen vergeving” voor Hamilton na missen gala

In de nasleep van de omstreden afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi besloten Mercedes-teambaas Toto Wolff en Lewis Hamilton het jaarlijkse prijzengala van de FIA donderdagavond in Parijs aan zich voorbij te laten gaan. Het plekje van Wolff werd ingenomen door technical director James Allison, die namens Mercedes de bokaal voor de Formule 1-constructeurskampioen in ontvangst nam. Hamilton werd door niemand vertegenwoordigd, waardoor de nummer twee van het Formule 1-kampioenschap de grote afwezige was op het prijzengala. Teamgenoot Valtteri Bottas was als de nummer drie in de eindstand namelijk wel gewoon van de partij.

Met het missen van het FIA-gala lijkt Hamilton het sportief reglement van de Formule 1 te hebben overtreden. In Artikel 6.6 van het reglement staat namelijk geschreven dat de coureurs die eerste, tweede en derde eindigen in het kampioenschap aanwezig moeten zijn bij het jaarlijkse prijzengala van de FIA.

Regels zijn regels

Een dag na het gala werd Mohammed Ben Sulayem vrijdag verkozen tot de nieuwe president van de FIA. Als een van zijn eerste taken mag hij gaan bepalen of Hamilton met zijn absentie donderdagavond daadwerkelijk de regels heeft overtreden en wat voor straf daar dan aan zou moeten hangen. Tijdens zijn eerste officiële persconferentie als FIA-president werd Ben Sulayem vrijdag gevraagd naar de situatie, waarna hij er geen doekjes om besloot te winden: “Uiteindelijk zijn regels gewoon regels. Dus we gaan kijken wat erover staat geschreven en of hij de regels heeft overtreden. Ik zal het moeten nakijken.”

“Het is makkelijk om aardig te zijn tegen mensen. Het is ook goedkoop om aardig te zijn, het motiveert mensen. Maar absoluut, als er sprake is van een overtreding is er geen plek voor vergeving.”

'Hamilton gebroken'

Gevraagd of Ben Sulayem gezien de omstandigheden de kwestie ook kan laten gaan en er toch wel enige ruimte voor vergeving is voor Hamilton, antwoordde hij: “Vergeving kan altijd, maar regels zijn regels. Wij kijken naar de regels. Ik zeg altijd: regels worden niet zomaar gemaakt. Mensen hebben ze gemaakt, net zoals ze ook verbeterd en veranderd kunnen worden door mensen. Regels zijn er dus om verbeterd te worden. Ik weet dat Lewis echt baalt van wat er is gebeurd, ik zou zelfs willen zeggen dat het hem gebroken heeft. Maar we moeten onderzoeken of er sprake is van een overtreding. Ik kan er nu nog niets over zeggen. Ik ben pas een paar uur president en geef nu antwoorden zonder eerst de feiten te hebben onderzocht.”

Mocht Hamilton daadwerkelijk de regels hebben overtreden lijkt een geldboete de meest voor de hand liggende sanctie.