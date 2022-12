FIA-president Ben Sulayem: Budgetplafondstraf Red Bull is eerlijk

Afgelopen oktober werd duidelijk dat Red Bull Racing in 2021 niet onder het budgetplafond is gebleven. De renstal kreeg vanwege de overtreding een geldboete van zeven miljoen dollar, terwijl er ook een sportieve straf volgde. Het Oostenrijkse team moet tien procent windtunneltijd inleveren. Meerdere partijen waren niet geheel tevreden over de straf. Daar waar Red Bull de straf "draconisch" noemde, vonden diverse concurrenten juist dat er een zwaardere sanctie had moeten volgen. Mohammed Ben Sulayem vindt echter dat de FIA de zaak op de juiste manier heeft afgehandeld, zeker als in ogenschouw wordt genomen dat het financiële reglement er pas net is.

"We hebben veel geleerd en er komt een grote evaluatie. Wie weet in het eerste jaar wat de uitkomst zal zijn? Wij hadden het niet eens verwacht", antwoordde de FIA-president op een vraag van Motosrport.com of de uitgedeelde straf afschrikwekkend genoeg is. "Als je naar de andere teams kijkt, zullen ze zeggen dat we te licht hebben gehandeld richting Red Bull. En de straf? Sommigen willen dat ze worden opgehangen en wilden bloed zien. En de schuldige teams zelf zien het als een enorme straf. Dus waar trek je de lijn? We moeten uiteindelijk ook eerlijk zijn. Willen we van ze af, of willen we dat ze op hun plek gezet worden en het niet nogmaals doen?"

Eerder uitspraak doen en extra personeel aantrekken

Hoewel Ben Sulayem achter de aan Red Bull uitgedeelde straf staat, weet hij ook dat er nog diverse verbeterpunten zijn vanuit de FIA. Zo moest het uitdelen van certificaten aan de teams die zich wél aan het budgetplafond hebben gehouden, meermaals uitgesteld worden. Dat moet in de toekomst anders, aldus de topman van de autosportfederatie. "Het enige wat ik wil zeggen, is dat wat we in september en oktober hebben gedaan, eigenlijk eerder moet gebeuren", zei Ben Sulayem. "Maar dit is het eerste jaar en daar hebben we veel van geleerd. Dat blijven we ook doen. Het is dus beter om er in mei mee te komen en niet pas in oktober."

Om dat ook voor elkaar te krijgen, is de FIA volgens Ben Sulayem momenteel bezig met een wervingsronde. Het extra personeel dat daarmee beschikbaar komt, moet helpen om zowel financiële als andere reglementen beter te handhaven. "De financiële reglementen hebben het eerste jaar pas achter de rug en handhaving is heel lastig. Daarom hebben we ook over medewerkers gesproken: drie extra voor de financiële kant en drie extra qua chassis en power unit. Er komt dus een nieuwe wervingsronde aan. Wat is het nu van deze regels als je niet de mankracht en de juiste mensen hebt om het te handhaven? Ik vind dat er een balans was tussen de financiële en sportieve straffen."

