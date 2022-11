Mohammed Ben Sulayem nam enkele dagen na de controverse in Abu Dhabi het roer over van Jean Todt, die jaren als FIA-president werkzaam was. Tegen onder meer Motorsport.com meldt hij dat dit niet ideaal was. De Formule 1 kwam onder vuur te liggen nadat voormalig racedirecteur Michael Masi tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 een paar controversiële beslissingen maakte. Hij besloot om tijdens de neutralisatie alleen de achterblijvers tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen uit te halen, om vervolgens de race meteen weer in gang te schieten. De internationale autosportbond liet weten een onderzoek in te stellen en daarbij transparant te werk te gaan. Uiteindelijk miste het rapport diepgang, bleek Masi niet formeel ondervraagd en diende de Australiër een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Menigeen kreeg het idee dat het onderzoek niet op de juiste manier was verlopen.

Desondanks stelt Ben Sulayem dat de veranderingen die de afgelopen maanden zijn doorgevoerd bij de FIA hebben bijgedragen aan de transparantie van de bond. Hij weet ook dat er nog meer zaken dienen te worden aangepast om het nóg beter te maken. Op de vraag of de FIA beter werk had moeten leveren met het Abu Dhabi-rapport en de transparantie, antwoordt hij. "Ik snap het punt. Maar met het rapport en de geheimhoudingsverklaring zijn we transparant geweest. Ik kreeg iets op mijn bord geworpen. Ik geef niemand de schuld verder, maar juist toen ik dat kreeg leerde ik meer over transparantie. Ik moest zaken veranderen binnen mijn management. Dat is met onder meer de secretaris-generaal voor sport gebeurd. Dat blijven we doen om beter te worden."

Is de FIA sneller en transparanter geworden?

Ben Sulayem begrijpt de zorgen over het Abu Dhabi-rapport, maar meent dat er vooruitgang is geboekt sinds hij FIA-president is. Het snelle onderzoek naar aanleiding van het kraanincident in Japan noemt de voorzitter als voorbeeld. "Ik begrijp waarom gezegd wordt dat het met het Abu Dhabi-rapport niet voldoende was. We hebben echter een goede poging om transparant te zijn. Nu zie je bij elke kwestie dat we transparant zijn, kijk maar naar Japan. Er is een grondig rapport opgesteld. Voor de volgende race stond dat op de FIA-website, zodat er geen vraagtekens meer waren. En dat was allemaal na grondig overleg."

Masi werd naar aanleiding van het Abu Dhabi-incident uit zijn functie gezet en vervangen door twee wedstrijdleiders: Niels Wittich en Eduardo Freitas. Dat duo zou rouleren, al is die roulatie na Japan stopgezet. Op de vraag of het de juiste beslissing was om Masi te ontslaan, zegt hij. "We leren constant. Ik heb nog steeds contact met Michael. Hij heeft de ervaring. Maar ik denk wel dat als je je werk wilt doen in F1, je bij de media weg moet blijven. Het kan namelijk aardig in je hoofd gaan zitten. Het proces dat nu loopt met betrekking tot scheidsrechters en racedirecteuren, gaat gewoon door. We kunnen ons niet op een of twee vastbinden. Stel dat er iets gebeurt? Deze snelgroeiende sport kunnen we niet runnen als de originele formule. We moeten het runnen als een Formule 1 en geloof me, dat kost tijd. Ik heb alle vertrouwen in het huidige team, de racedirecteuren en de stewards."