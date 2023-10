Andretti was in gesprek met Alpine om bij een eventuele deelname aan de Formule 1 power units van Renault achterin te leggen. Naar verluidt zijn die gesprekken op niets uitgelopen, maar zorgen hoeft Michael Andretti zich niet te maken. FIA-president Mohammed Ben Sulayem stelt duidelijk dat vanaf 2025 of 2026 het eventuele nieuwe F1-team in aanmerking komt voor een levering, omdat volgens de Emirati het langetermijndoel is dat Cadillac zijn eigen krachtbron produceert. Dat is een vereiste om in aanmerking te komen voor een deal.

"We eisen dat. Het gaat gebeuren", zegt de FIA-president tegen onder meer Motorsport.com, over een power unit van General Motors. "Maar krachtbronnen bouw je niet in vier of vijf jaar. Andretti moet in het begin akkoord gaan met een of twee motoren."

Volgens Ben Sulayem geeft het F1-reglement Andretti de mogelijkheid om bij twee fabrikanten aan te kloppen. Dit gaat naar verluidt om Honda en Alpine. Zij leveren namelijk op dit moment aan slechts een team motoren. Audi komt ook aan boord als fabrieksteam, maar clausules in de regelgeving zorgen ervoor dat nieuwbakken power unit-ontwikkelaars vrijgesteld zijn van de verplichting om aan klanten te leveren. De voorzitter van de internationale autosportfederatie twijfelt er niet aan dat de regels duidelijk genoeg zijn om een levering aan Andretti te garanderen.

"Tegen de regels kan niemand nee zeggen", gaat hij verder. "Als alle teams nee zeggen, dan heeft de FIA de macht om door te gaan en te zeggen: de minste twee motorfabrikanten worden gebruikt. We loten vervolgens en de uitkomst daarvan nemen we. Dit is verder geen geheim. Ik weet haast zeker dat het dan tussen Alpine of Honda zou gaan. Een van hen zou 'winnen'. Zo zijn de regels."

Als Andretti motoren van Alpine of Honda wil bemachtigen, moet het een aanvraag indienen vóór 1 juni van het jaar voorafgaand aan de deelname. Ondanks het standpunt van Ben Sulayem, is niet iedereen er zo stellig van overtuigd dat de reglementen zo in elkaar steken. Bruno Famin, interim-chef bij Alpine, spreekt over een complexe kwestie, maar dat zijn team zich houdt aan elke uitspraak die wordt gedaan. "Er zijn veel regels: sportieve regels en het Concorde Agreement. We volgen de regels, of die nou van de regelgevende instantie of promotor komen."

Ben Sulayem is in ieder geval optimistisch over het nieuws dat GM graag met een eigen power unit in F1 komt: "In de afgelopen twintig maanden hebben we twee grote fabrikanten gehad: Audi en General Motors. Een motor van Audi komt er en we zijn op de goede weg met Cadillac. Dat is een hele prestatie."