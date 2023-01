Red Bull Racing werd bestraft met een boete van zeven miljoen dollar en een reductie van tien procent op de tijd in de windtunnel. De procedurele overtredingen van Aston Martin werden afgedaan met een boete van 450.000 dollar. De manier waarop de FIA de overtreding van 1,7 miljoen dollar van Red Bull aanpakte, werd als een belangrijke testcase gezien voor het naleven van het budgetplafond. Uiteindelijk waren de meeste Formule 1-teams het met de straffen eens. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is blij met hoe transparant de internationale autosportbond in deze zaak is geweest en is optimistisch dat alle teams zich houden aan de reglementen van het budgetplafond.

Volgens de voorzitter is het budgetplafond een veel eenvoudigere manier om een gelijk speelveld te creëren en werkt het beter dan de Balance of Performance (BoP) die in andere klassen wordt gebruikt. "Het is niet eenvoudig om technologie gelijk te trekken middels een BoP", aldus de FIA-president tegen onder meer Motorsport.com, die zich daarna richt op de Red Bull-kwestie. "Ik was zeer transparant over de zaak van Red Bull en Aston Martin. We zorgden ervoor dat niets geheim bleef. We hebben de teams onderzocht, de zaken gecontroleerd, het hele proces doorlopen en dat publiekelijk gemaakt. Hopelijk kan geen enkel team het budgetplafond gebruiken om bepaalde zaken te verdoezelen. Alle formaties weten nu precies dat de FIA er is als bestuursorgaan. Zij zijn er om alles in de gaten te houden. Dat is het mooie aan ons. Dat is onze verantwoordelijkheid."

Ben Sulayem is ervan overtuigd dat het budgetplafond een essentieel element is in het nieuwe Formule 1-tijdperk. Hij hoopt hiermee dat kleinere teams ook steeds competitiever worden. Want hoewel teams als Haas, AlphaTauri en Alfa Romeo flink met elkaar knokten het afgelopen jaar, zijn de topteams een paar maten te groot. "Als het om het budgetplafond gaat, dan telt maar een ding: het moet werken", vervolgt Mohammed. "Ja, het gat is groot nu, maar we moeten er bovenop zitten om ervoor te zorgen dat de kleinere teams op het niveau van de topteams geraken."

Video: Motorsport.com bespreekt de straffen voor Red Bull Racing