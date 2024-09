FIA plant geen ingreep tegen flexibele voorvleugels, wat doet McLaren met de DRS?

Naast de actie op de baan gaat er dit Formule 1-seizoen ook weer veel aandacht uit naar het doorbuigen van de voor- en achtervleugels op hoge snelheid, de zogenaamde flexi wings. Het is al jarenlang een thema in de paddock. Zo laaide de discussie in 2021 op en moest ieder team vanaf de race in Baku dat jaar met extra stippen op de achtervleugel rijden. Het gaf de FIA een kans om het doorbuigen op hoge snelheid te monitoren. Het legt meteen de complexiteit van flexi wings bloot, aangezien teams alleen moeten voldoen aan zogenaamde 'load tests' als de auto stilstaat. De voor- en achtervleugel moeten dan bestand zijn tegen de voorgeschreven gewichten en Newton-krachten die erop worden losgelaten.

FIA plant geen ingreep voor dit jaar, Horner reageert

Teams zijn echter dermate slim om de vleugels rigide genoeg te maken voor de statische tests, maar om die te laten doorbuigen op hoge snelheid. Zo kunnen formaties het beste van beide werelden combineren: de gewenste vleugelstand voor de bochten hebben en minder luchtweerstand op rechte stukken door het flexen. In de voorbije maanden hebben met name de voorvleugels van McLaren en Mercedes de aandacht getrokken. Zo is op onboardbeelden te zien dat het exemplaar van McLaren aardig doorbuigt en lijken de veranderingen die Mercedes voor de Grand Prix van Monaco heeft doorgevoerd eveneens belangrijk te zijn voor de opmars die volgde. Toto Wolff heeft erkend dat zijn team voordien altijd 'aan de veilige kant' zat, maar sindsdien ook meer de limieten is gaan opzoeken.

Uit navraag van Motorsport.com blijkt een dag na de Grand Prix van Azerbeidzjan dat de FIA dit jaar in ieder geval geen ingrepen aan de voorvleugel plant. Vanaf het raceweekend in Spa-Francorchamps verzamelt de FIA data met extra camera's die op de voorvleugel gericht zijn om het flexen ervan in beeld te brengen. De federatie laat echter weten dat die camerabeelden tijdens het lopende seizoen niet tot een ingreep zullen leiden. "Wat betreft de voorvleugels zijn alle teams door onze tests gekomen. De camera's zijn er alleen voor het verzamelen van data en het opstellen van toekomstige reglementen. Er is geen plan om veranderingen door te voeren voor het einde van dit seizoen", laat een woordvoerder aan deze site weten.

Christian Horner heeft in Baku laten doorschemeren dat Red Bull Racing misschien een soortgelijke route moet volgen als meer flexibele vleugels toegestaan zijn. "Duidelijkheid is het belangrijkste voor alle teams. Is iets acceptabel of niet? Als het acceptabel wordt geacht, dan moedigt het je natuurlijk aan om voor een vergelijkbare oplossing te gaan. De regelgever heeft alle informatie", doelt Horner op de FIA. "Ze hebben recent extra camera's op de auto's gezet, dus ik denk dat ze informatie aan het verzamelen zijn. Maar zoals gezegd: als dit acceptabel is, dan kun je zelf ook voor zo'n route gaan." Daarbij benadrukken teams overigens dat het geen abc'tje is, aangezien een flexi wing moet aansluiten bij het algehele concept van de auto. De luchtstroom van de voorvleugel hangt nauw samen met de voorwielophanging en de ingang van de Venturi-tunnels.

Blik op de DRS: McLaren ook slim met de achtervleugel?

Na de Grand Prix van Azerbeidzjan is er - met name op sociale media - eveneens veel reuring ontstaan over de achtervleugel van McLaren. Het gaat om twee uiteenlopende zaken. Zo is op onboardbeelden te zien dat de vleugel op hoge snelheid ietwat doorbuigt (al geldt dat voor meerdere teams), maar de aandacht is vooral gericht op de DRS-flap van Lando Norris en Oscar Piastri. Op hoge snelheid zou die zonder DRS te activeren toch enigszins openen door het flexen, met een klein DRS-effect tot gevolg. McLaren haalde relatief hoge topsnelheden zonder DRS, vergeleken met de ronden waarin DRS wel was geactiveerd. Daarbij moet meteen vermeld dat de set-up eveneens een belangrijke rol speelde, aangezien McLaren met relatief weinig downforce reed. Daardoor was het team sowieso competitief op rechte stukken en had het door de kleinere vleugel een relatief bescheiden DRS-effect.

De FIA heeft iets langer nodig om op vragen over dit specifieke onderwerp te reageren, al is de McLaren-vleugel gewoon door de keuring gekomen en dus legaal bevonden. Na afloop van de race heeft ook geen enkel rivaliserend team protest aangetekend, waardoor de race-uitslag sowieso staat. De achtervleugel en DRS worden ieder raceweekend in stilstand getest, al staat onder artikel 3.10.10 g van het technisch reglement nog wel expliciteit vermeld: "De hoek van de bovenste sectie [de DRS-flap] mag alleen maar veranderen door directe input van de coureur, met behulp van de elektronica die in artikel 8.3 staan gespecificeerd." Het betekent concreet dat de DRS-opening alleen maar - in welke mate dan ook - mag openen als de coureur op het knopje drukt om de DRS te activeren.

