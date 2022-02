Na 22 races in 2021 werd het Formule 1-kampioenschap beslist in de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi. Max Verstappen ging in extremis voorbij aan Lewis Hamilton en veroverde daarmee zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse van de autosport, maar dat ging gepaard met de nodige controverse. Daarbij ging het met name om de safety car-fase die aan de laatste ronde voorafging. F1-racedirecteur Michael Masi besloot in de voorlaatste ronde om alleen de achterblijvers tussen Hamilton en Verstappen weg te halen en om meteen daarna de race te herstarten, terwijl de reglementen anders voorschrijven.

Mercedes ging in protest en dreigde na afwijzing daarvan zelfs met een beroepszaak, maar daar zag de constructeurskampioen uiteindelijk van af na de aankondiging van het FIA-onderzoek naar de gebeurtenissen. Dat leidde eerder deze week tot de bekendmaking dat Masi wedstrijdleider af is en een andere functie krijgt binnen de FIA. De autosportfederatie heeft in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen echter ook een vernieuwd sportief reglement gepubliceerd. Een opvallende verandering daarin is te vinden bij een van de artikelen omtrent de herstarts na een safety car-fase.

Het gaat vooral om wat de trigger is van de aankondiging dat de safety car in de volgende ronde naar de pits komt en kan ertoe leiden dat het proces van de herstart versneld wordt. In de sportieve reglementen van afgelopen F1-seizoen stond dat dit gebeurde “zodra de laatste gedubbelde ronde de leider heeft gepasseerd” nadat zij groen licht hebben gekregen om in te halen. De herziene sportieve reglementen geven aan dat dit gebeurt “zodra het bericht ‘auto’s op een ronde achterstand mogen nu inhalen’ via het officiële berichtensysteem naar alle deelnemers is gestuurd”. De baan moet al veilig verklaard zijn door de baancommissaris om dit bericht af te kunnen geven.

Mogelijk meer veranderingen rond safety car

Deze verandering heeft niet direct betrekking op de artikelen waarover ophef is ontstaan door het handelen van Masi, maar het kan wel leiden tot snellere safety car-herstarts in 2022. Er wordt namelijk tijd gewonnen doordat men niet hoeft te wachten tot de laatste coureur zich van zijn ronde achterstand ontdoet en men gaat rekenen vanaf het moment dat zij groen licht krijgen om dat te doen. De safety car komt nog altijd aan het einde van de eerstvolgende ronde naar binnen, maar deze verandering kan desondanks leiden tot een snellere herstart óf een sneller signaal richting de teams dat de herstart eraan komt.

Mogelijk volgen er nog meer veranderingen in de regels en procedures bij de herstart na een safety car-fase. Nieuwbakken FIA-president Mohammed ben Sulayem vertelde eerder deze week bij de aankondiging van de veranderingen voor 2022 dat “de procedures voor het unlappen achter de safety car opnieuw bekeken worden door de F1 Sporting Advisory Committee”. Zij presenteren hun bevindingen tijdens de volgende bijeenkomst van de F1 Commission, die voor de start van het seizoen in Abu Dhabi plaatsvindt.

