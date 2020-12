FIA past reglement aan: Vrije trainingen ingekort tot één uur

Met deze kunstmatige ingreep worden de twee sessies gelijk getrokken met de derde vrije training op zaterdag. Die duurt ook één uur. Dat blijkt uit de jongste versie van het sportief reglement van de internationale autosportfederatie FIA. In Artikel 32.1 van reglement valt te lezen: “Twee vrije trainingen (P1 en P2), die elk één uur duren en van elkaar gescheiden zijn door ten minste tweeëneenhalf uur, vinden plaats op de tweede dag van het evenement.”

De eerste dag van het evenement is donderdag, de dag waarop de teams en coureurs de media te woord staan. Verderop in het reglement staat dat de derde vrije training niet minder dan negentien uur (was achttien en een half uur) na de tweede vrije training mag plaatsvinden.

Opmerkelijk genoeg hebben de FIA en Formula One Management de wijziging officieel nog niet bevestigd, maar het is geen geheim dat de Formule 1-organisatie toe wil naar een kalender van 25 races. De enige manier waarop dat kan is door de Grands Prix-weekends in te korten. Afgelopen seizoen werd daar tijdens de Grand Prix van Toscane op Imola al mee geëxperimenteerd door de eerste twee trainingen helemaal achterwege te laten.

Het inkorten van de vrijdagtrainingen zou een eerste stap kunnen zijn op weg naar een complete afschaffing. Komend seizoen telt de Formule 1-kalender een recordaantal van 23 Grands Prix, waarbij alleen nog de plek van Vietnam moet worden ingevuld - daarvoor zijn onder meer Imola en Portimao in de race. Het nieuwe seizoen begint in Australië op 21 maart.