De wijziging moet ervoor zorgen dat de coureurs een betere kans krijgen om de banden op te warmen om te voorkomen dat er opnieuw chaos ontstaat bij de herstart, zoals in Australië het geval was. Meerdere coureurs klaagden na die race dat zij de banden niet op temperatuur konden krijgen, waardoor zij andere remlijnen moesten hanteren, maar daar niet altijd in slaagden. Met name bij de tweede herstart barstte het los met incidenten.

Het onderwerp werd vrijdag lang besproken bij de drivers' briefing, ook omdat er een vrees is voor een herhaling in Baku aangezien het stratencircuit al regelmatig voor safety cars en rode vlaggen heeft gezorgd. Het probleem daarbij is dat de FIA haar eigen sportieve regels gedurende een raceweekend niet kan aanpassen. Maar op basis van een suggestie van Fernando Alonso werd er een andere procedure overwogen.

In de regels is het volgende vastgesteld: "De sprintrace of race zal achter de safety car hervat worden wanneer de groene lichten aan gaan. De safety car verlaat de pitstraat, coureurs moeten de safety car op niet meer dan tien autolengtes volgen." Alonso stelde voor om de safety car dertig seconden eerder de baan op te laten gaan, zodat de raceleider een groot gat heeft om het veld richting de safety car te leiden, wat de coureurs meer kansen biedt om temperatuur in de banden te krijgen dan voorheen, toen ze een volledige ronde op lage snelheid achter de safety car reden.

De FIA heeft vanochtend een brief aan de teams gestuurd met de vraag om feedback te geven op de mogelijkheid van deze procedure. Deze feedback is positief geweest, aangezien de wedstrijdleiding aan de teams heeft laten wezen dat de procedure inderdaad wordt aangepast. Bij een rode vlag zullen de auto's zoals gebruikelijk terugkeren naar de pitstraat, waar ze achter elkaar opgesteld worden. Bij een procedure met een staande herstart zal er zowel in de sprintrace als de hoofdrace een signaal aan de teams gegeven worden wanneer er tien, vijf, drie en twee minuten te gaan zijn. Bij dat tweeminutensignaal mogen auto's op een ronde achterstand de pits verlaten en weer achteraan aansluiten in de pitstraat.

Vervolgens wordt er een signaal bij één minuut en vervolgens bij vijftien seconden gegeven. Dan gaat het groene licht aan het einde van de pitstraat aan en verlaat de safety car de pits met de lichten aan. De lichten worden na één seconde weer gedoofd, waardoor de regel dat de eerste auto in de rij maar maximaal tien autolengtes mag terugzakken vervalt. Dertig seconden na de safety car zullen de coureurs de baan op gaan om zich een weg naar de grid te banen. Vervolgens vindt de staande herstart plaats, nu met banden die meer op temperatuur zouden moeten zijn.

De FIA laat weten dat deze aanpassing een 'tijdelijke maatregel' is en is voornemens om met de teams en het FOM te kijken naar een permanente wijziging van deze regels om het probleem op te lossen. "Samenwerking met de coureurs en alle belanghebbenden is een prioriteit voor de FIA en tijdens de briefing van vrijdag werd eraan herinnerd dat er een open uitnodiging blijft voor vertegenwoordiging van de coureurs in de regelgevende processen, waaronder de Sporting Advisory Committees en de vergaderingen van de Circuit Commission", aldus de FIA.