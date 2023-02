FIA past op vijf F1-circuits de DRS-zones aan voor 2023

Na de introductie van de nieuwe Formule 1-auto’s in 2022 was al snel duidelijk dat op sommige circuits de DRS te krachtig was terwijl op andere circuits juist meer nodig was om (kunstmatig) inhalen te bevorderen. De FIA heeft na afloop van het seizoen een data-analyse gemaakt en heeft nu aanpassingen aangekondigd op de circuits van Bahrein, Jeddah, Melbourne, Baku en Miami. Hierdoor moet een betere balans ontstaan. Hoewel de precieze wijzigingen nog niet bevestigd zijn, is inmiddels uitgelekt dat Albert Park in Melbourne een vierde DRS-zone krijgt voor de Australische Grand Prix.

Naast de aangepaste DRS-zones op sommige circuits heeft de FIA bevestigd dat de stratencircuits in Baku en Miami van nieuw asfalt voorzien worden. In Zandvoort wordt de ruimte tussen de pitstopplekken met anderhalve meter vergroot. Ook worden in Jeddah nog aanpassingen gedaan om het zicht voor de coureurs te verbeteren, zoals eerder al werd aangekondigd door de lokale organisatie.

Regels voor het gebruik van teamradio versoepeld

Tijdens de bijeenkomst van de F1 Commission in Londen werden verschillende andere thema’s besproken. Pirelli kreeg goedkeuring voor de introductie van een nieuwe regenband, daarnaast zijn de regels voor het gebruik van de boordradio versoepeld. Een paar jaar geleden werd het coachen van rijders via de teamradio aan banden gelegd.

Ook zijn de parc fermé-regels voor sprintweekenden veranderd waardoor teams meer ruimte hebben om onderdelen te vervangen na sprintraces. Ook zullen de teams hier zelf meer controle over houden door middel van papierwerk.

Het uitdelen van punten voor ingekorte races is anders verwoord in het reglement na de controversie tijdens de Japanse Grand Prix van afgelopen jaar. Het betekent dat alleen de volledige punten uitgedeeld worden voor races die volledig afgewerkt worden, een beperkt aantal punten wordt uitgedeeld als races ingekort moeten worden.

Verder is besloten dat de shutdown in de winter voortaan geldt voor zowel de teams als de motorfabrieken.

Tot slot is het budgetplafond van 1,2 miljoen dollar verhoogd naar 1,8 miljoen dollar voor elke Grand Prix over de limiet van 21 races die vastgelegd was in het reglement. Dit is gedaan omdat de toegevoegde races veelal buiten Europa plaatsvinden.