FIA past F1-reglement aan om asymmetrisch remmen de kop in te drukken

Deze week schiet het Formule 1-seizoen 2024 weer in gang met de aftrap van de tweede seizoenshelft in Zandvoort. Tijdens de zomerstop heeft de FIA het technisch reglement op verschillende punten subtiel aangepast, waarbij artikel 11.1.2 het meest in het oog springt. "Ieder systeem of ieder mechanisme dat structureel of bewust asymmetrische remmen voor welke as dan ook kan produceren, is verboden", valt in het aangepaste reglementenboek te lezen. De FIA acht het op basis van de eerst seizoenshelft nodig om dit expliciet te benoemen en zo eventueel grijze gebieden weg te nemen. De aanpassingen aan het technisch reglement zijn op 31 juli officieel goedgekeurd en verwerkt door de FIA World Motor Sport Council, waardoor de Dutch Grand Prix in Zandvoort de eerste race zal zijn waarin ze van kracht zijn.

De huidige generatie Formule 1-auto's heeft in langzame bochten de neiging tot onderstuur. Het heeft met het gewicht en ook met de gewichtsverdeling van de grondeffectauto's te maken, waardoor Max Verstappen al heeft aangegeven dat de bolides van tegenwoordig goed zijn in snelle bochten, maar aanvoelen 'als een boot' in langzame bochten. Meer voorvleugel kan dit verhelpen in de langzame bochten, maar heeft dan weer ongewenste effecten in snelle bochten. Een systeem voor asymmetrisch remmen kan in theorie soelaas bieden zonder neveneffecten. Door met een soort splitter de remdruk tussen de linker- en rechterkant ongelijkmatig te verdelen, kunnen de remdruk en massa de auto tijdens het aanremmen voor langzame bochten al enigszins laten roteren en dus insturen. Het kan helpen om onderstuur tegen te gaan en om de banden, waar iets minder druk op komt, langer in leven te houden.

Monteur countert speculatie over Red Bull

Alhoewel de FIA nooit een specifieke aanleiding noemt en meerdere teams er in berichtgeving al mee in verband zijn gebracht, heeft de aanpassing online onder meer speculaties over Red Bull Racing opgeleverd. Daarbij is opgemerkt dat Red Bull tussen de races in China en Miami iets zou hebben moeten aanpassen, waarop Red Bull-monteur Calum Nicholas resoluut heeft laten weten: "Dat is bullshit, niet verrassend." De speculaties over de timing komen overigens ook niet overeen met het handelen van de FIA. Zo heeft de federatie op 30 april - dus exact tussen de races in China en Miami - ook al een nieuwe versie van het technisch reglement gepubliceerd, waarin de bovenstaande wijziging nog ontbrak. Die is pas in de zomerstop doorgevoerd en kan op zichzelf dus geen ontwikkelingen rond China en Miami verklaren, tenzij de FIA destijds informeel iets zou hebben aangegeven naar alle teams.

Bovendien lijkt het veel te kort door de bocht om de aanpassing louter aan Red Bull toe te schrijven, aangezien McLaren en Mercedes eveneens aan dergelijke slimmigheidjes zijn gelinkt. Het is daardoor uitkijken naar Zandvoort om te zien of de wijziging in het reglement - nu het formeel verboden is - over de gehele grid gevolgen krijgt of niet. De FIA-ingreep laat vooral zien dat teams altijd de limiet opzoeken en kijken naar mogelijk grijze gebieden van het reglement. Eerder dit jaar lag McLaren om die reden nog onder een vergrootglas, destijds over een opening in de remtrommels. Dat gaatje zou helpen om de hitte van de remmen beter af te kunnen voeren en om de banden idealiter iets koeler te houden. Volgens McLaren diende de opening om bij een sensor te kunnen komen, hetgeen toegestaan was in vrije trainingen, maar niet tijdens kwalificaties en races.