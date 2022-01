De internationale autosportbond kondigde in december een onderzoek aan naar de gebeurtenissen in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. De uitkomst hiervan wordt op 14 februari besproken in de F1 Commission, iets meer dan een maand voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen.

De BBC heeft vernomen dat de FIA enkele maatregelen overweegt die ervoor moeten zorgen dat de racedirecteur in een rustigere omgeving zijn werk kan doen. Zo moet de racedirecteur betere ondersteuning krijgen en moet er een barricade worden opgeworpen tussen de teams en de wedstrijdleider. Daarnaast worden er aanpassingen overwogen aan de wijze waarop de stewards, die uiteindelijk bepalen of er wel of niet sprake is van een overtreding en indien nodig de strafmaat bepalen, opereren.

Tijdens de laatste race in Abu Dhabi leek Lewis Hamilton lange tijd af te stevenen op de overwinning en daarmee de wereldtitel, totdat Nicholas Latifi kort voor het einde crashte en de safety car op de baan verscheen. Uiteindelijk werd de race met nog één ronde te gaan hervat, nadat kort daarvoor de achterliggers die zich tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen reden waren weggehaald. Hierdoor kon de Nederlander in de slotronde nog voorbij gaan aan de Brit voor de zege én de titel.

Mercedes was na afloop woedend, omdat de safety car-periode niet op de gebruikelijke manier was afgehandeld door Masi, die alleen de vijf achterliggers tussen Hamilton en Verstappen naar voren stuurde. Normaal gesproken worden alle coureurs die op achterstand rijden gesommeerd om de safety car in te halen en wordt de safety car de ronde erop pas naar binnen gehaald, alleen zou er in dit geval dan niet meer genoeg tijd zijn geweest om de wedstrijd nog op gang te brengen. Mercedes diende een protest in tegen de gang van zaken, maar kreeg nul op het rekest. Het merk met de ster had vervolgens nog in beroep kunnen gaan, maar besloot dit niet te doen na een toezegging van de FIA om de gebeurtenissen in Abu Dhabi grondig te onderzoeken.

In de nasleep van de race was menigeen het erover eens dat Masi de situatie niet op de gebruikelijke manier had afgehandeld, in een poging de wedstrijd niet achter de safety car te laten eindigen. Ook klonk er al snel een roep om het radiocontact tussen de teams en de racedirecteur aan banden te leggen. Sinds vorig jaar werd dit radioverkeer ook op televisie uitgezonden. Zo was tijdens de slotfase van de race in Abu Dhabi te horen hoe Red Bull aan het lobbyen was om de achterliggers tussen Hamilton en Verstappen weg te krijgen en hoe Mercedes-teambaas Toto Wolff meerdere malen wanhopig op de radio kwam om zijn beklag te doen over de manier waarop de race werd hervat. Formule 1-baas Ross Brawn noemde het ‘onacceptabel’ dat de teams Masi zo onder druk aan het zetten waren. "Toto Wolff kan niet eisen dat de safety car niet moet komen en Christian Horner kan niet eisen dat de auto’s zich van een ronde achterstand ontdoen. Het is aan de wedstrijdleider om dat te beslissen", stelde de Brit klip en klaar.

Toekomst Masi ongewis

Ondertussen is het onzeker of Michael Masi in 2022 terugkeert als racedirecteur. Enkele teams zouden de FIA hebben verzocht om hem te vervangen, omdat zijn geloofwaardigheid zou zijn aangetast door de gebeurtenissen in Abu Dhabi maar ook omdat hij daarvoor ook al niet heel consistent zou zijn geweest in zijn optredens. Volgens de BBC is het zeer waarschijnlijk dat er een nieuwe racedirecteur wordt geïnstalleerd voor het aankomende Formule 1-seizoen.

Opmerkelijk genoeg werd een bijeenkomst met de sportief directeuren van de teams, die deel uitmaakte van het FIA-onderzoek, vorige week nog voorgezeten door Masi. De Australiër, die sinds het plotselinge overlijden van Charlie Whiting in 2019 de functie van racedirecteur bekleedt, zou zich echter terughoudend hebben opgesteld op de momenten dat er over zijn handelen werd gesproken. Een van de conclusies van deze vergadering zou zijn geweest dat beslissingen van de racedirecteur voortaan ‘voorspelbaar’ moeten zijn. De FIA organiseert ook nog een meeting met de Formule 1-coureurs om hun mening over de gebeurtenissen in Abu Dhabi te horen, maar een datum hiervoor moet nog worden geprikt.