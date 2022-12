Naast de topteams Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes heeft in 2022 alleen Lando Norris een podium in zijn McLaren gescoord. Het was het eerste jaar onder de nieuwe generatie Formule 1-auto’s, waardoor het altijd afwachten is wat de onderlinge verschillen zijn. De nieuwe reglementen werden geïntroduceerd om dichter bij elkaar te kunnen racen en om kleinere teams ook een kans op een overwinning te geven. Vooral dat laatste is in het eerste jaar nog niet erg tot uiting gekomen.

Nikolas Tombazis, technisch directeur van de single seater-raceklassen bij de FIA, vertelt dat het normaal is dat de topteams het snelste uit de startblokken komen bij grote reglementswijzigingen. Het heeft volgens de Griek even tijd nodig totdat het veld weer verder naar elkaar toe kruipt. Gevraagd wat hij vond van het feit dat alleen Norris een podium scoorde buiten de topteams, vertelt hij dat dit verwacht werd door de FIA. “Door het nieuwe budgetplafond duurt het even voordat de nieuwe reglementen zijn werk doen. Sommige teams hebben beter geanticipeerd op de wijzigingen. Nu de teams weten wat voor oplossingen er mogelijk zijn, denk ik dat veel teams zich hierop gaan aanpassen.” Volgens Tombazis had het gat zelfs nog een stuk groter kunnen zijn. “Dit is pas het eerste jaar. Als dit al het vijfde jaar na de introductie zou zijn, dan hadden we een probleem gehad. Als je kijkt naar het eerste jaar na een grote reglementswijziging in 2014, 2009 of 1998, dan zijn de gaten aan het begin altijd groot. Dit jaar vind ik de gaten al relatief klein.”

Nikolas Tombazis kondigt nieuwe reglementen aan. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Tombazis’ uitspraken zijn in lijn met die van Ross Brawn, F1’s sportief directeur. Brawn vertelde recentelijk aan Motorsport.com dat de reglementen nog een jaartje nodig zullen hebben om te kunnen oordelen of ze geholpen hebben of niet. “Er zijn altijd teams die het meteen aan het juiste eind hebben”, vertelde hij. “In 2009 waren er twee of drie teams die meteen erg snel waren. De rest had het erg moeilijk, zelfs een aantal topteams. Ik weet niet precies wat we moeten doen als dit zo blijft, want we hebben een flink aantal initiatieven geïntroduceerd. We hebben een budgetplafond, nieuwe auto’s, circuitaanpassingen en een nieuw raceformat. Nu is het zaak aan ons om de integriteit van de sport te behouden, maar ook om de teams dichter naar elkaar toe te trekken. Ik ben erg optimistisch.”