De Grand Prix van Azerbeidzjan kende anno 2023 geen enerverend verloop. Bij één van de weinige momenten waarop toeschouwers naar het puntje van de stoel schoven, was de aanleiding niet zoals gewenst. Nico Hülkenberg en Esteban Ocon speculeerden na hun start op de harde band op een safety car en besloten de pitstop zo lang mogelijk uit te stellen. Toen die safety car uitbleef, dook Ocon alsnog de pitstraat in aan het eind van wat voor hem de voorlaatste ronde was. De Fransman moest dat wel doen om aan het bandenreglement te voldoen en dus om diskwalificatie te voorkomen.

Op het moment dat Ocon de pitstraat in kwam rijden, liep de slotronde voor de leiders echter al. Afgaande op het reglement mogen fotografen zich op dat moment in de pitstraat begeven en worden er ook alvast voorbereidingen getroffen voor parc fermé en de podiumprocedure. Het verklaart waarom er meer mensen op de been waren dan dat vanuit een veiligheidsoogpunt gewenst is. Toen Ocon eraan kwam rijden en op het laatste moment op de pit limiter indrukte, moesten mensen in allerijl uit de weg springen. Het is gelukkig zonder kleerscheuren afgelopen, al is dit logischerwijs niet zoals de slotfase idealiter moet verlopen. Zo kijkt de FIA tegenwoordig een stuk kritischer naar het in de hekken klimmen tijdens festiviteiten, maar is dit nog een stuk gevaarlijker. De FIA is die mening ook toegedaan en heeft inmiddels laten weten een onderzoek naar de gang van zaken te hebben ingesteld. Vertegenwoordigers van de FIA - die verantwoordelijk waren voor parc fermé - zijn inmiddels op het matje geroepen door stewards van eveneens de FIA.

Ocon geeft op zijn beurt aan negatief verrast te zijn door dit voorval. "Dit is zeker niet wat we willen zien. Ik begrijp niet waarom die mensen de podiumprocedure alvast aan het voorbereiden waren, terwijl wij nog volop aan het racen waren. Twee auto's waren laat in de race namelijk nog niet gestopt. Het was erg close. Ik kwam daar met driehonderd kilometer per uur aanzetten en remde natuurlijk op het laatste moment en zag ineens mensen alle kanten op schieten. Dat is zoals gezegd absoluut niet wat we willen zien en zeker een aspect dat we moeten veranderen."

Ruim twee uur naar afloop van de race heeft de FIA het voorval goed onder de loep genomen. Het oordeel van de stewards is dat er onmiddellijk stappen ondernomen moeten worden om de geldende procedures en protocollen te bekijken en waar nodig te herzien, zodat een herhaling voorkomen kan worden. Dat gaat ook gebeuren in overleg met de FOM en de F1-teams, zo blijkt uit het document dat de stewards hierover hebben rondgestuurd. "De FIA-vertegenwoordigers hebben spijt betuigd voor wat er is gebeurd en hebben ons gegarandeerd dat zij dit op tijd voor het volgende evenement gaan doen", leest de verklaring. Veel tijd krijgen ze daar niet voor, aangezien F1 komend weekend alweer in Miami neerstrijkt voor de vijfde race van het seizoen.

Video: Het moment met Ocon in de pitstraat in beeld