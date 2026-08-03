FIA openhartig over F1-reglement – Dit is waarom er niet eerder kon worden ingegrepen

Bij het ingaan van de zomerstop is het eerste seizoen onder het nieuwe technische reglement nagenoeg halverwege en dus is het tijd om de balans op te maken. De 2026-regels met een groter aandeel elektrisch vermogen hebben de tongen behoorlijk losgemaakt.

F1 benadrukt dat de beoordeling van fans – in het eigen Formula 1 Fan Voice-programma – overwegend positief is, maar vanuit coureurs heeft er aanmerkelijk meer kritiek geklonken. Zo noemde Max Verstappen het 2026-reglement tijdens de wintertest in Bahrein al meteen “Formule E op steroïden” en sprak Oscar Piastri zich in Spa-Francorchamps uit over de ‘zelflerende elementen’ van de power units en hoe algoritmen een kwalificatierondje kunnen beïnvloeden.

Op de vraag van Motorsport.com of de kritiek van coureurs in de afgelopen maanden heftiger is geweest dan de FIA had verwacht, reageert Tombazis: “Ik denk dat coureurs per definitie behoorlijk veeleisende klanten zijn. We hadden niet verwacht dat ze de zaken mooier zouden voorstellen of hun mening niet zouden geven. Dus is de kritiek heviger geweest dan verwacht? Nee, dat zou ik niet zeggen.”

De klachten die vanuit de coureurs zijn gekomen over energiemanagement, superclipping en algoritmen zijn bovendien in lijn met wat de FIA-single-seaterdirecteur had verwacht. “We hadden veel van de zaken waar de coureurs nu over klagen al voorzien in de twee jaar voorafgaand aan de start van dit seizoen. We hebben geprobeerd enkele aanpassingen door te voeren, maar dat is niet gelukt door de governance-structuur die toen van kracht was”, is Tombazis eerlijk. “Dus ik denk dat dit eigenlijk precies was wat je realistisch gezien kon verwachten.”

Heeft de FIA wel genoeg naar kritiek van F1-coureurs geluisterd?

Energy-starved circuits such as Silverstone and Spa-Francorchamps have highlighted the shortcomings of the 2026 regulations Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Als het aan Tombazis had gelegen, dan waren de aanpassingen aan het reglement die nu voor 2027 en 2028 zijn overeengekomen idealiter al eerder doorgevoerd. “Ik vind het eerlijk gezegd jammer dat we tot mei hebben moeten wachten om een pakket aan maatregelen voor 2027 en 2028 samen te stellen. Idealiter hadden we dat een paar jaar eerder kunnen doen en dan was al deze discussie waarschijnlijk niet nodig geweest.”

Meerdere coureurs hebben in aanloop naar 2026 gewaarschuwd voor problemen met het nieuwe motorreglement. Verstappen was tijdens de Oostenrijkse Grand Prix van 2023 de eerste, toen Motorsport.com hem vroeg naar zijn initiële simulatorruns op basis van de nieuwe regelgeving.

Daardoor overheerst het gevoel dat er in de jaren voorafgaand aan 2026 niet genoeg naar de coureurs is geluisterd, maar Tombazis benadrukt dat de realiteit anders is. Volgens hem is de initiële feedback wel degelijk ter harte genomen, maar zorgde de regelgeving ervoor dat het 2026-reglement niet noemenswaardig meer kon worden opengebroken.

“Wanneer fabrikanten besluiten als power unit-fabrikant aan de Formule 1 deel te nemen, ondertekenen ze een governance-overeenkomst die bindend is voor alle partijen: de FIA, FOM en de motorfabrikanten. Dat is vergelijkbaar met wat de Concorde Agreement aan de teamzijde doet”, legt Tombazis uit. “Daarnaast is er in 2022 een aparte governance-overeenkomst ondertekend om de vereisten voor de motorfabrikanten in de jaren 2023, 2024 en 2025 vast te leggen. Dat gebeurde nog voordat het kampioenschap begon, onder meer omdat er voor het eerst financiële reglementen van kracht waren.”

The FIA states that governance, even with new manufacturers such as Audi, has made intervention impossible Photo by: Pirelli

In deze overeenkomst stond onder meer vastgelegd dat nieuwkomers niet ongelimiteerd geld zouden mogen uitgeven. “Als een motorfabrikant nog niet deelnam aan de Formule 1, neem bijvoorbeeld Audi, dan moest die fabrikant zich toch aan de reglementen houden. Ze konden niet tegen ons zeggen: ‘We doen nog niet mee, dus we kunnen vijf keer zoveel geld uitgeven.’ Dat zou oneerlijk zijn. Daarom was er een governance-overeenkomst die hen enerzijds verplichtte zich aan alle reglementen te houden, inclusief de financiële en operationele regels.”

Tegelijkertijd maakte dat document het een stuk lastiger voor de FIA om in de jaren voorafgaand aan 2026 het reglement open te breken, zonder een supermeerderheid te hebben. “Aan de andere kant legde die overeenkomst beperkingen op aan hoeveel de FIA zelfstandig kon aanpassen. Daardoor moest iedere wijziging worden goedgekeurd door een aanzienlijk aantal motorfabrikanten. Voor de wijzigingen die we in mei hebben doorgevoerd, hadden we bijvoorbeeld de steun van minimaal vier fabrikanten nodig. Simpel gezegd kregen we die steun in de jaren daarvoor niet.”

Pijnpunten sinds 2022 al bekend, maar races wel vermakelijk?

Tombazis had hoped that the changes for the coming years could have been implemented sooner Photo by: Lars Baron / Getty Images

Dat laatste komt onder meer doordat de realiteit in de automotive-industrie er destijds nog anders uitzag en fabrikanten beduidend meer inzetten op elektrificatie. “Over het geheel genomen was het altijd al een uitdagend doel om tot een bijna 50-50-verdeling van het vermogen te komen”, weet Tombazis.

“Maar dat was een heel belangrijk uitgangspunt voor de fabrikanten die wilden deelnemen en uiteindelijk ook voor hun beslissing óf ze überhaupt aan de Formule 1 wilden meedoen. Vergeet niet dat we anders slechts twee motorfabrikanten in de Formule 1 zouden hebben gehad, en dat zou toch een probleem zijn geweest. Juist de eis om het elektrische deel veel sterker te maken, heeft deze problemen veroorzaakt.”

Tombazis stelt dat de FIA zich een jaar voordat Verstappen zich publiekelijk uitsprak al bewust was van de uitdagingen, maar dat er simpelweg niet meer aan het fundament van het reglement te tornen viel. “Toen de eerste simulaties in 2022 binnenkwamen, wisten we al dat deze problemen bestonden. Maar we waren op dat moment simpelweg al te ver in het traject om nog grote wijzigingen door te voeren en sommige partijen hadden al te veel middelen geïnvesteerd. Daardoor begonnen we het seizoen eigenlijk al enigszins op achterstand toen we deze discussie voerden.”

Tombazis benadrukt afsluitend dat de amusementswaarde van de races zelf nog altijd wel goed is geweest in de eerste helft van dit seizoen. “Met dat alles gezegd hebbende, denk ik dat de meeste races behoorlijk spannend zijn geweest. Er is veel strijd op de baan geweest. Ik zou zelfs zeggen dat we op dit moment, al weet ik niet of ik het echt dominantie zou willen noemen, wel een duidelijke voorsprong zien van één fabrikant. In het verleden, wanneer dat aan het begin van een nieuw reglement gebeurde, waren de races vaak een optocht. Nu denk ik dat de races, ondanks het feit dat Mercedes de meeste overwinningen heeft geboekt, toch behoorlijk spannend zijn geweest met veel gevechten en de nodige veranderingen.”