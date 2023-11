De organisatie, São Paulo F1 Organisation (SPF1), moest zich bij de FIA-stewards melden omdat 'een grote groep toeschouwers erin slaagde om door de veiligheidslijnen te komen' en de uitloopstrook in bocht 1 kon betreden 'terwijl de race nog aan het finishen was en de auto's nog op de baan' waren. Zij oordeelden na het gesprek met de vertegenwoordiger van de organisatie dat de ingestelde protocollen en de voorschriften voor het organiseren van een Grand Prix niet voldoende zijn nageleefd, wat een 'onveilige omgeving' creëerde voor zowel de toeschouwers als de coureurs.

Daarom oordelen de stewards dat de organisatie artikel 12.2.1.h van het internationaal sportreglement van de FIA heeft gebroken. Kortom, de organisatie is er niet in geslaagd om de juiste maatregelen te nemen en creëerde daarmee een onveilige situatie. "SPF1 gaf openhartig de tekortkomingen in de beveiligingsprotocollen en veiligheidsmaatregelen toe", valt in het document van de FIA te lezen. "SPF1 sloot zich aan bij het rapport van de FIA Sporting Delegate en de wedstrijdleider en was het ermee eens dat vergelijkbare omstandigheden zich al voordeden in Brazilië en dat dit een onaanvaardbare situatie was die desastreuze gevolgen had kunnen hebben."

Als verzachtende omstandigheid, zo halen de stewards aan, heeft SPF1 al toegezegd dat het een 'grondig onderzoek' zal uitvoeren en 'stappen zal ondernemen' om het probleem op tijd op te lossen voor de Grand Prix van 2024. De stewards stellen dus vast dat zij artikel 12.2.1.h hebben overtreden en hebben SPF1 met spoed verzocht om vóór 30 januari 2024 met een 'adequaat plan te komen als antwoord op de serieuze zorgen die geconstateerd zijn'.

Omdat het een veiligheidskwestie betreft, zullen de stewards de FIA ook nog verzoeken om te evalueren of bovengenoemde stappen voldoende zijn om de zorgen aan te pakken, of dat er nog meer stappen ondernomen moeten worden. Bovendien zal dit incident besproken worden bij het World Motor Sport Council, om te kijken wat er moet gebeuren om de veiligheid van toekomstige races op Interlagos te garanderen. Eerder deze week werd nog bekend dat de Formule 1 nog tot en met 2030 naar Brazilië zal afreizen voor de Grand Prix in São Paulo.

Met deze maatregelen volgt de FIA overigens het voorbeeld van eerder dit jaar, toen het ook al de organisatie van de Grand Prix van Australië een tik op de vingers had gegeven om hetzelfde vergrijp. Zij moesten toen ook met een stappenplan komen om de situatie in de toekomst te verbeteren en de veiligheid te garanderen.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Brazilië