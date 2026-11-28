Formule 1 GP van Qatar

FIA onderzoekt terugkeer DRS naast push-to-pass voor F1-V8-motoren

In een exclusief gesprek met Motorsport.com onthult FIA-eenzitterdirecteur Nikolas Tombazis hoe het bestuursorgaan in 2030 aerodynamische en elektrische inhaalhulpmiddelen zou kunnen combineren

Ronald Vording

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 14:09

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Nikolas Tombazis, FIA

Foto: Kym Illman (Getty Images)

Hoewel het raamwerk dat vorige week is aangekondigd de belangrijkste elementen bevat van het volgende motorreglement in de Formule 1, een 2,1-liter V8 met turbo en een flink kleinere elektrische component, moeten de komende maanden nog veel details worden uitgewerkt.

Een van de belangrijkste openstaande vragen is hoe inhalen mogelijk moet worden gemaakt. Voor 2026 introduceerde de FIA de overtake mode, maar die is vooral een gevolg van de enorme complexiteit van dit reglement.

Om het huidige reglement voor de power unit te laten werken, moesten de auto's aanzienlijk minder luchtweerstand hebben. Daarom werd actieve aerodynamica ingevoerd met straight mode-zones. Doordat elke coureur de voor- en achtervleugel kon openen, verdween DRS als inhaalhulpmiddel en moest de FIA met een alternatief komen. Dat werd de overtake mode.

Voor de volgende reglementencyclus is het doel om het hele concept veel eenvoudiger te houden. FIA-directeur eenzitters Nikolas Tombazis bevestigde in een exclusief interview met Motorsport.com dat de straight mode-zones (SM) verdwijnen en dat de autosportbond naar bekendere concepten kijkt.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Achter de schermen wordt momenteel gewerkt aan de vraag welke inhaalhulpmiddelen vanaf 2030 nodig zijn. De FIA onderzoekt meerdere opties, waaronder een combinatie van push-to-pass en DRS.

"Het elektrische vermogen in raceomstandigheden zal duidelijk meer op push-to-pass gericht zijn en minder op energieterugwinning. Omdat het elektrische deel qua omvang veel kleiner wordt dan bij de huidige motoren, betekent dat dat alle regels rond energiegebruik verdwijnen of sterk worden vereenvoudigd", zei Tombazis tegen Motorsport.com.

"Het wordt dus een fundamenteel punt voor het inhalen, maar we doen nog simulaties naar inhalen en close racing."

Die simulaties moeten precies duidelijk maken wat er nodig is op het gebied van push-to-pass, bijvoorbeeld een vast aantal seconden per race zoals in IndyCar, of een ander systeem, en ook of dat moet worden gecombineerd met de terugkeer van DRS.

"Als we DRS moeten toevoegen in combinatie met een elektrisch deel, dan doen we dat met alle plezier", zei Tombazis.

"En voor de duidelijkheid: onder het volgende reglement hebben we geen SM mode-zones meer nodig. Daardoor houden we de mogelijkheid om een meer DRS-achtig systeem te gebruiken als aanvulling op het elektrische deel, zodat we het juiste niveau van close racing krijgen."

Mechanics work on the DRS of Max Verstappen, Red Bull RB18

Photo by: Giorgio Piola

Hoewel de simulaties nog lopen, is nog niet bevestigd dat push-to-pass en DRS inderdaad worden gecombineerd. Tombazis bevestigde wel dat zo'n combinatie nu op tafel ligt.

"Dat zou kunnen, ja. Ik heb niet gezegd dat het precies zo wordt, maar ja, beide [DRS en push-to-pass] zouden er kunnen zijn."

Volgens het eerste voorstel zou de elektrische component maximaal 200 kW leveren, met 100 kW voor normaal gebruik en de andere 100 kW voor push-to-pass.

Door daar mogelijk DRS aan toe te voegen, wil de FIA de juiste balans vinden: inhaalacties moeten idealiter weer in de remzone worden afgerond in plaats van halverwege een recht stuk.

"Ja, en wat ik zeg is dat DRS daarvoor een bekende oplossing is. Het is niet iets dat we nog moeten uitvinden. We moeten alleen bekijken, A, of we het nodig hebben, en B, hoeveel we ervan nodig hebben.

"We willen duidelijk geen situatie creëren waarin auto's elkaar zonder gevecht voorbijvliegen. We willen dat er geracet wordt. We willen dat auto's naast elkaar de bocht ingaan en vechten, maar we hebben de middelen om het voor 2030 in feite op de juiste manier af te stellen."

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