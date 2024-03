FIA onderzoekt beschuldigingen aan adres van 'bepaalde leden'

"De FIA bevestigt dat de Compliance Officer [een medewerker die toeziet op het naleven van de wet en de interne regels] een rapport heeft ontvangen met mogelijke beschuldigingen aan het adres van bepaalde leden van haar bestuursorganen", laat de FIA in een korte verklaring weten. "De afdeling Compliance beoordeelt deze beschuldigingen, zoals gebruikelijk in deze zaken, om ervoor te zorgen dat de juiste procedure nauwgezet wordt gevolgd."

Deze verklaring volgt na enkele beschuldigingen aan het adres van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De BBC meldde op basis van een klokkenluider in eerste instantie dat Ben Sulayem zich hoogstpersoonlijk ingemengd zou hebben met de uitslag van de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2023. Toen kreeg Fernando Alonso een tijdstraf van tien seconden omdat er tijdens het inlossen van zijn eerste tijdstraf - een van vijf seconden - al aan de auto zou zijn gewerkt volgens het reglement. Daardoor viel Alonso terug van de derde naar de vierde plek, maar Ben Sulayem zou volgens de klokkenluider tegen de lokale FIA-afgevaardigde Sjeik Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa hebben gezegd dat de straf onterecht was en dat die moest worden ingetrokken. Na de race werd deze ook ingetrokken, waardoor Alonso de derde plaats terugkreeg.

Een dag later volgde nog een bericht van de BBC op basis van diezelfde klokkenluider. Die wist namelijk ook te melden dat Ben Sulayem ambtenaren in Las Vegas de opdracht had gegeven om naar problemen met de locatie te zoeken zodat deze onveilig verklaard kon worden. Die problemen werden uiteindelijk niet gevonden en het stratencircuit kreeg groen licht van de FIA - al bleek in de eerste vrije training dus wel dat er problemen waren met loszittende putdeksels.

Die beschuldiging staat haaks op wat Ben Sulayem zelf eerder in een interview met GP Racing-magazine, een zustertitel van Motorsport.com, had beweerd. "De voorzitter van de FIA is degene die de homologatie voor het nieuwe circuit, of voor alle circuits, ondertekent. Ik steunde het", zei de FIA-president. "Ik had nee kunnen zeggen [omdat het niet op tijd klaar was voor inspectie]. Maar zodra mijn team zei dat het veilig was... omdat ik een coureur ben, geef ik om het welzijn van de coureurs en de mensen om hen heen, ons personeel en de marshals. Dus ik deed het. Het was iets groots. Als ik nee had gezegd, zou het rampzalig zijn geweest [voor de F1]. Maar het zou legaal zijn geweest. Maar ik ben voorzichtig omdat ik van de sport houd. Uiteindelijk zitten we in hetzelfde schuitje. We hebben misschien verschillende missies, maar we zitten in hetzelfde schuitje. We kunnen de sport niet laten zinken."