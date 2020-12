Zo gaat de FIA het ongeluk van Grosjean onderzoeken

Bij het onderzoek wordt grondig gekeken naar een breed scala aan aspecten, variërend van de werking van het chassis en de halo, de persoonlijke veiligheidsuitrusting van Grosjean zoals zijn HANS, helm en overall, de staat van de vangrails en de reactie van de marshals en het eigen medische team. De FIA wordt in het onderzoek bijgestaan door de Formule 1-organisatie, het Haas F1 Team en de rijdersvakbond GPDA, waarvan Grosjean de voorzitter is. Een van de eerste stappen was het onderzoeken van de restanten van Grosjean’s VF-20, afgelopen maandag door FIA-technisch afgevaardigde Jo Bauer en Nuno Costa, het hoofd veiligheid van de autosportbond.

“Zoals bij alle ernstige ongevallen zullen we elk aspect van deze crash analyseren en samenwerken met alle betrokken partijen”, laat FIA-veiligheidsdirecteur Adam Baker weten. “Met de vele gegevens die we in de Formule 1 beschikbaar hebben, kunnen we elk element van wat er is gebeurd nauwkeurig bepalen. We nemen dit onderzoek zeer serieus, en zullen een strikt protocol volgen om uit te vinden wat er precies is gebeurd voordat we potentiële verbeteringen voorstellen.”

Videobeelden van crash Romain Grosjean gebruikt voor onderzoek

De vele videobeelden die er van het ongeluk zijn gemaakt vormen een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De onderzoekers krijgen onder andere toegang tot de beelden van een hogesnelheidscamera die in de cockpit is gemonteerd en gericht is op de coureur. Die camera filmt vierhonderd beelden per seconde en moet inzicht geven in wat er precies met Grosjean gebeurde tijdens het ongeval.

Naast de videobeelden is het onderzoeksteam aangewezen op de data-recorder in de auto die zaken als snelheid en impact monitort, en de high-tech oorpluggen die de bewegingen van het hoofd van de coureur kan meten. De gegevens zullen worden ingevoerd in de FIA World Accident Database [WADB], waar informatie over incidenten in alle autosportcategorieën wordt verzameld en gedeeld.

Vervolgens worden de gegevens ter beschikking gesteld aan de FIA Studiegroep Zware Ongevallen [SASG]. Dat orgaan wordt voorgezeten door FIA-president Jean Todt en bevat ook de voorzitters van alle sportcommissies van de FIA, de belangrijkste medewerkers van de veiligheids- en sportafdelingen, plus artsen, ingenieurs, onderzoekers en ambtenaren. Deze studiegroep staat weer in nauw contact met de FIA Research Working Group [RWG], een organisatie van onafhankelijke experts die de FIA controleert: “De RWG bestaat uit een invloedrijk orgaan van autosport-ingenieurs die ervaring hebben op alle niveaus van de sport en uit medische deskundigen die samenwerken op het gebied van veiligheid.” Tot slot zullen de resultaten ter sprake komen tijdens een buitengewone vergadering van de FIA-veiligheidscommissie, voorgezeten door Patrick Head en die commissie legt de bevindingen voor aan de World Motor Sport Council.

"Alles volgens de regels"

Haas-teamchef Guenther Steiner was bij de eerste inspectie van Bauer en Costa aanwezig. “Ze waren hier maandag. Als ik zeg dat het een hele dag was dan overdrijf ik, maar Bauer en Costa waren minstens zes uur alles aan het inspecteren. Ze hebben hun werk gedaan. We hebben nog geen conclusies. Als ze dit soort onderzoeken uitvoeren dan komen ze wellicht zaken tegen die voor de toekomst beter ontwikkeld kunnen worden, om de auto’s nog veiliger te maken. Maar voor zover ik weet hebben ze geen problemen ontdekt aan onze auto, alles was volgens de regels.”

