FIA: Nieuwe technologie opsporen track limits is te duur

Waar in Oostenrijk het heel erg lang duurde voordat alle track limit-overtredingen gevonden en afgestraft werden, was in het F1-weekend van Qatar de FIA een stuk sneller met het aanpakken van de overtreders. De FIA had dat met betere processen in race control voor elkaar gekregen, want men had al geanticipeerd op deze problemen. Toch is de federatie nog niet geheel tevreden met de snelheid van het vinden van de overtredingen. Er zijn namelijk nieuwe technologieën beschikbaar waardoor sneller ingegrepen kan worden. "Het wordt al in veel plekken gebruikt, maar de FIA heeft meer financiële middelen nodig om dit ook in de sport toe te passen", vertelt Ben Sulayem over de mogelijke verbeteringen.

De Emirati weet ook al hoeveel geld de FIA nodig heeft om deze technologie te gebruiken. "Het gaat hier om een operatie van twintig miljard dollar, we kunnen het niet met weinig geld doen", verklaart de 61-jarige FIA-president, die ook aangeeft waar volgens hem dat enorme bedrag vandaan moet komen. Volgens Ben Sulayem is er in de overeenkomst met de Formule 1 nog heel wat te halen. "Dat moet echt een stuk beter worden", noemt de topman. "We moeten één ding onthouden: wij zijn de eigenaren van dit kampioenschap. Ik vertegenwoordig de huurbaas en wij leasen het. We hebben een andere missie dan Liberty, maar we zitten wel in hetzelfde schuitje."

Voor Ben Sulayem is het dan ook duidelijk dat er met de Formule 1 gesproken moet worden, zeker gezien het feit dat de inkomsten in de koningsklasse van de autosport de pan uit rijzen. "We kunnen niet met zulke beperkte middelen zo'n grote verantwoordelijkheid dragen", vertelt de president van de overkoepelende autosportfederatie. "We zijn heel transparant. [We vertellen] hoeveel het kost. Ze zijn tegenwoordig erg aan het opscheppen hoeveel de F1-teams wel niet waard zijn, maar de FIA moet gratis zijn en moet tegelijkertijd de middelen hebben om alles zo goed mogelijk te laten verlopen." Om zijn woorden kracht bij te zetten gooit de president er nog een mooie slagzin uit: "Elke keer dat wij beter worden, maken we de teams beter en wordt ook de sport beter."