FIA onderneemt nieuwe stappen tegen illegale olieverbranding

De internationale autosportbond heeft aan de vooravond van de Braziliaanse Grand Pix een ’technical directive’ uitgevaardigd, waarin nog eens wordt benadrukt dat het verbranden van olie ten behoeve van de performance niet is toegestaan en de teams daarnaast verzocht informatie aan te leveren over de smeermiddelen die zij gebruiken. De teams moeten nu aan de FIA doorgeven welke smeermiddelen zij gebruiken en in welke hoeveelheden. De autosportbond zal de aangeleverde informatie als referentie gebruiken voor toekomstige controles.

De actie van de FIA is niet op één team in het bijzonder gericht, maar de timing ervan is wel opvallend. Ferrari heeft na de zomerstop een dermate grote stap met de motor gemaakt dat de concurrentie zich hardop afvraagt of het voordeel wel op een reglementaire manier verkregen is. Enkele weken geleden is de FIA door een of meer teams verzocht om duidelijkheid te verschaffen over de legaliteit van enkele zaken, waarvan gedacht werd dat die wel eens achter de stap in performance bij Ferrari konden zitten. Teams kunnen de FIA om een ‘clarification’ vragen als zij iets op de auto willen introduceren maar niet helemaal zeker zijn van de legaliteit van hun vondst, maar doen dit soms ook als zij het vermoeden hebben als een concurrent iets doet wat niet helemaal in de haak is.

Volgens een theorie zit er een lek zit in de intercooler van Ferrari, waarin het Italiaanse team in tegenstelling tot de concurrentie olie gebruikt. Hierdoor zou een kleine hoeveelheid oliedamp worden betrokken bij het verbrandingsproces van de motor. In de technische regels van de FIA staat dat koelingssystemen niet “opzettelijk gebruik mogen maken van rond sluimerende verdampingswarmte van welke vloeistof dan ook met uitzondering van de brandstof die voor de normale verbranding in de motor wordt gebruikt”. De FIA heeft meerdere vragen ontvangen over bepaalde motorontwerpen en werkwijzen omtrent de power unit die mogelijk niet volgens de regels zijn.

De FIA kwam voor de Amerikaanse Grand Prix ook al met een ‘technical directive’. Deze had betrekking op een systeem waarmee de brandstoftoevoer op zo’n manier kon worden beïnvloed dat die alleen op de meetmomenten aan de normen voldeed. De FIA oordeelde dat dit systeem tegen de regels was, als antwoord op een verzoek om duidelijkheid van Red Bull Racing. Ferrari kende vervolgens een bijzonder zwak weekend in Austin, waarna Max Verstappen olie op het vuur gooide door te zeggen dat dit is wat er gebeurt ‘als je stopt met vals spelen’.

Met medewerking van Scott Mitchell