Dit onderwerp is onder het vergrootglas komen te liggen vanwege de samenwerking tussen Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri. Laatstgenoemde team heeft dit seizoen vooruitgang geboekt na een moeizame start en het team heeft al aangegeven dat het voor 2024 meer onderdelen van Red Bull zal afnemen. Dat leidde bij sommige teams tot zorgen dat de twee teams kunnen profiteren van de nauwe samenwerking. Bestuursorgaan FIA weet dat dit een risico is, maar ze benadrukken ook meteen dat er controles zijn die eventuele overtredingen van de regels zo kunnen opsporen - zeker nu het een extra oog in het zeil houdt bij teams die openlijk samenwerken.

Gevraagd naar zorgen over de samenwerking tussen Red Bull en AlphaTauri, laat FIA's single seater-directeur Nikolas Tombazis weten dat er bij een analyse van beide auto's geen reden tot zorgen waren. "We controleren teams die nauw met elkaar samenwerken veel strenger dan volledig onafhankelijke teams, precies om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt", legt Tombazis uit. "Dat is een zorg. Dat is niet alleen een zorg geweest bij de twee teams die genoemd worden, maar ook bij andere teams. Wij geloven dat AlphaTauri specifiek heel andere aerodynamische oplossingen heeft dan het andere bedrijf en we denken niet dat er sprake is van een directe samenwerking."

"Het is duidelijk dat ze hard werken en een stap vooruit hebben gezet", voegt Tombazis toe. "Maar dit kan volgens mij niet worden gekoppeld aan die samenwerking. Dat gezegd hebbende is het een van de lastigste taken van toezichthouders, ervoor zorgen dat zoiets niet gebeurt. We moeten controles uitvoeren en ervoor zorgen dat al deze teams goed gescheiden zijn enzovoorts. En we zullen binnenkort nog meer richtlijnen uitvaardigen om de teams meer informatie te geven over hoe ze ons ervan kunnen overtuigen dat dit niet gebeurt. We onderschatten deze uitdaging niet. Het is een van de moeilijkheden die we hebben."

Niet alleen de paren

Tombazis maakt bovendien duidelijk dat teams de regels overtreden als zij samenwerken om de ontwikkeling van bepaalde onderdelen te versnellen, door bijvoorbeeld met verschillende voorvleugels of vloeren te rijden. Hij waarschuwt dat dit soort overtredingen makkelijk op te sporen zijn door de manier waarop de FIA de ontwerpen controleert. "Dat is natuurlijk zwaar illegaal, want we hebben in het verleden wel eens soortgelijke onderdelen tussen teams gecontroleerd en ons vervolgens verdiept in hun ontwikkelingsproces om te zien hoe ze zich ontwikkelden", zegt Tombazis. "Volgens mij is er op dit moment niet zoiets gaande. We hebben controles uitgevoerd en we hebben een proces om het te controleren. Is het makkelijk? Nee. Ik zeg niet dat het makkelijk is, want het is altijd een soort uitdaging."

Tombazis is er dus zeker van dat de FIA scherp genoeg is op de teams die openlijk samenwerken, maar het grotere gevaar zit hem volgens de single seater-directeur in de teams die zelfstandig werken. "De belangrijkste stimulans voor twee teams om samen te werken is niet om onderdelen uit te wisselen of zelfs maar een windtunnel te delen. Je kunt twee teams hebben die samenwerken, één in het Verenigd Koninkrijk en één in Argentinië. Als twee teams, tegen de regels in, met elkaar willen communiceren, met elkaar willen zoomen en de ingenieurs met elkaar willen laten chatten, dan is dat heel goed mogelijk."

"We houden de dagelijkse bewegingen van mensen niet in de gaten en dat is ook niet onze bedoeling. Deze paren van teams worden vaker bekritiseerd voor samenwerking, alleen omdat ze een gemeenschappelijk eigendom hebben of wat dan ook. Maar het zijn niet alleen die paren die kunnen samenwerken. Het kan ook zijn dat twee onafhankelijke teams besluiten om wederzijds voordeel te behalen door elkaar te helpen. Ik denk niet dat dat gebeurt, maar ik zeg alleen dat onze hulpmiddelen om dit te voorkomen niet alleen gekoppeld hoeven te zijn aan fysieke componenten die door het ene team aan het andere worden verkocht", besluit Tombazis.