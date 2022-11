Max Verstappen weigerde in Brazilië de zesde plek terug te geven aan Sergio Perez. Naar verluidt was de regerend wereldkampioen boos over een incident dat plaatsvond eerder dit Formule 1-seizoen. Om welk incident het ging werd niet specifiek genoemd. In de F1-paddock doen verhalen de ronde dat het gaat om Perez' crash tijdens Q3 in Monaco. De Mexicaan schoot bij het uitkomen van Portier de vangrail in. Dit gebeurde een paar bochten nadat hij zich had verremd, waardoor de Red Bull-coureur zijn tijd niet meer kon verbeteren. Het incident leidde tot een rode vlag, waardoor iedereen van het gas moest en snellere rondes moesten worden afgebroken. Dit was met name vervelend voor Verstappen, die in zijn tweede poging in Q3 op weg was om pole-position van Charles Leclerc af te pakken.

Perez houdt vol dat het om een ongeluk ging. Echter zat het zijn Nederlandse teamgenoot schijnbaar nog erg hoog. Er gaan geruchten rond dat er nieuwe verdenkingen zijn. Telemetrie toont in die specifieke ronde een andere acceleratie aan dan in de voorgaande rondes. Het zou de FIA er toe kunnen aanzetten om de zaak te bekijken. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zegt dat de autosportbond zich zonder een formele klacht niet over de kwestie hoeft te buigen.

"Ik heb bij ons niemand gehoord die het wil onderzoeken", laat Ben Sulayem in Abu Dhabi aan onder meer Motorsport.com weten. "Mocht er iets te onderzoeken zijn, dan doen we dat graag. Ik wil een ding wel duidelijk maken: ik ben niet bang om dit onderzoek uit te voeren of erop in te gaan als er een incident is geweest. Ik houd me niet in. Ik zal me zelfs laten horen als er een probleem is met de FIA. Als ik dat niet kan doen, wordt het nooit beter en ontwikkelt het zich niet. Geloof me maar."

Het opzettelijk veroorzaken van een ongeval om de baan tijdens een kwalificatie te blokkeren wordt als een ernstige overtreding beschouwd. Artikel 37.5 van het sportieve reglement stelt: "Elke coureur die deelneemt aan een (oefen)sessie en naar het oordeel van de stewards onnodig op het circuit stopt of een andere coureur onnodig hindert, wordt bestraft met de in artikel 37.4 genoemde straffen."

Verder wordt het opzettelijk crashen om rode vlaggen te veroorzaken beschouwd als onsportief. Artikel 12.2.1.c van de International Sporting Code van de FIA stelt dat er sprake is van een overtreding indien er sprake is van: "Elk soort frauduleus gedrag of elke handeling die schadelijk is voor de belangen van een competitie of voor de belangen van de autosport in het algemeen."

Video: Motorsport.com gaat in op crash van Sergio Perez in Monaco