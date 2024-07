In de Grand Prix van Oostenrijk kreeg Lando Norris een tijdstraf van vijf seconden voor het overschrijden van de track limits, ook al leverde het de Brit naar eigen zeggen geen tijdwinst hebben opgeleverd. Hij schoot namelijk door en gaf zijn positie terug aan Max Verstappen. Enkele coureurs hadden er ook geen begrip voor dat de McLaren-coureur bestraft werd voor dat moment, waarbij hij zijn voorband blokkeerde. "Als je wil dat we niet meer racen, dat ik geen inhaalacties meer probeer en als je een saaie wedstrijd wil, dan kun je deze regels prima hanteren", zei de Brit cynisch.

Die straf was onderwerp van discussie tijdens de coureursbriefing op vrijdag. Meerdere Formule 1-coureurs hadden aangegeven dat het niet eerlijk was om iets te bestraffen wat niet bedoeld was, zoals het overschrijden van de track limits. Sommige coureurs waren het eens met de cynische opmerking van Norris en vrezen dat rijders zich minder snel aan een inhaalpoging willen wagen omdat het gevaar van een straf op de loer ligt.

De coureurs kregen tijdens die briefing wel de herinnering dat die straf voor Norris volgde na drie eerdere overschrijdingen van de track limits. Kortom, die straf kwam er niet specifiek door dat moment. Daarnaast heeft de FIA duidelijk gemaakt dat het oneerlijk zou zijn om de manier waarop besluiten worden genomen halverwege het seizoen aan te passen aan de hand van specifieke incidenten. Dat zou namelijk voor grote onregelmatigheden in een seizoen zorgen. In plaats daarvan wil het bestuursorgaan dit soort situaties aan het einde van het jaar aankaarten om dan eventueel veranderingen door te voeren voor het nieuwe seizoen.

Oplossing voor track limits

Naast die straf van Norris is bij de briefing ook gesproken over de oplossing die de FIA heeft doorgevoerd voor de track limits op de Red Bull Ring. Sommige kerbstones waren smaller gemaakt dan de breedte van de Formule 1-auto's en het heeft uiteindelijk tot minder straffen voor track limits geleid. Deze oplossing is ook grotendeels positief ontvangen en zou op meerdere circuits toegepast kunnen worden, al blijft dan wel weer een ander probleem bestaan. De coureurs nemen wat eerder grindstenen mee de baan op, wat tot schade kan leiden aan de auto's en banden zoals in Oostenrijk het geval was.

Een oplossing voor dat probleem zou wel eens in Zandvoort gevonden kunnen worden. In de Hans Ernstbocht zijn de grindstenen namelijk aan elkaar geplakt, waardoor deze niet de baan op komen gevlogen als iemand wijd gaat. Dat werkt dus wel bij langzamere bochten, maar bij snellere bochten zijn er weer wat vraagtekens - met name als het nat is. De oplossing voor het probleem met track limits hangt echter ook weer af van de circuits en in hoeverre zij in staat zijn om aanpassingen door te voeren.

Een onderwerp dat naar verluidt niet besproken zou zijn bij deze meeting met de coureurs, is de remactie van Max Verstappen in het duel met Norris.