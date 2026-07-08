FIA neemt roterende achtervleugels Red Bull en Ferrari onder de loep na crashes Verstappen

Nadat Red Bull zelf al een onderzoek was gestart naar de crash van Max Verstappen in Silverstone en teambaas Laurent Mekies zei dat “de onderste steen boven moet”, heeft ook de FIA om aanvullende informatie gevraagd. Motorsport.com heeft vernomen dat de FIA met zowel Ferrari als Red Bull contact heeft opgenomen over de roterende achtervleugel, sinds de invoering in Miami ook wel de ‘Macarena wing’ genoemd.

De Scuderia kwam tijdens de wintertest in Bahrein als eerste met een roterende achtervleugel voor de actieve aerodynamica op de proppen, om de hoeveelheid drag nog verder te reduceren. Ferrari besloot er tijdens de eerste paar races – China was eerst de beoogde locatie voor het debuut – echter nog niet mee te rijden en nam de noviteit tijdens de Grand Prix van Miami daadwerkelijk in gebruik.

Red Bull introduceerde in Florida een eigen versie, al benadrukte technisch directeur Pierre Waché dat de inspiratie daarvoor niet bij Ferrari vandaan kwam. In realiteit werkte Red Bull al sinds november 2025 aan een eigen variant, die ook de andere kant op roteert dan de Ferrari-vleugel. De Red Bull-vleugel is extremer in de actieve aero-opening die het weet te bewerkstelligen en dus de mate waarin drag op rechte stukken wordt gereduceerd.

Waar Ferrari tot dusver nog geen technische problemen met de Macarena-vleugel heeft ondervonden, is het bij Red Bull twee keer verkeerd gegaan aan de kant van Verstappen. Het team heeft verduidelijkt dat het om twee uiteenlopende problemen is gegaan, al heeft Verstappen het geheel na zijn crash op Silverstone alsnog “supergevaarlijk” genoemd.

Voor de FIA zijn beide crashes reden genoeg om navraag te doen bij Ferrari en Red Bull. Dit gaat er in eerste instantie om aanvullende informatie te verzamelen, om er zeker van te zijn dat beide formaties ook tijdens het rijden volledig aan alle vereisten voldoen. Die vereisten bestaan onder meer uit de maximale tijd van 400 milliseconden waarin de vleugel moet dichtgaan, al betekent die tijd logischerwijs niet meteen dat de luchtstroom daarna weer volledig intact is.

“Elke verstelling van de achtervleugel (RW Flap) mag uitsluitend worden aangestuurd door de standaard-ECU van de FIA en moet een maximale overgangstijd tussen de twee vaste standen hebben van niet meer dan 400 milliseconden. Die tijd wordt gemeten vanaf het moment waarop de standaard-ECU van de FIA de opdracht geeft om van modus te veranderen tot het moment waarop de positiesensor, die is aangesloten op de standaard-ECU van de FIA, bevestigt dat de gevraagde vaste positie is bereikt”, schrijven de technische reglementen voor.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Het gesprek met Ferrari en Red Bull aangaan om – in het licht van de recente gebeurtenissen – nogmaals te bekijken of beide teams voldoen aan alle vereisten is in dit stadium het voornaamste doel. Pas daarna gaat de FIA bekijken of er aanvullende regels en/of controles nodig zijn, bijvoorbeeld als blijkt dat Red Bull overal aan heeft voldaan, maar dat zelfs daarmee dergelijke crashes nog altijd mogelijk zijn.

In het meest extreme geval kan de FIA het concept verbieden voor ofwel het lopende F1-seizoen of 2027, al is dat in dit stadium van de checks nog niet de inzet van de federatie.

Verzoek beslaat alleen Ferrari en Red Bull, McLaren nog niet

Red Bull heeft laten weten dat het zelf ook gaat analyseren of het in Spa-Francorchamps überhaupt met de roterende vleugel wil rijden. Naast het veiligheidsaspect van de FIA kan Red Bull zich – zeker met Verstappens groeiende onvrede achter de schermen – niet nogmaals een zeperd veroorloven.

“We gaan het volledige systeem onderzoeken om ervoor te zorgen dat de kans dat dit nog een keer gebeurt nul is”, zei Mekies zondagavond. “We zullen alles doen wat nodig is om het zekere voor het onzekere te nemen.”

Het controleren van het roterende vleugelconcept is des te belangrijker doordat steeds meer teams een eigen versie introduceren. McLaren had in Oostenrijk voor het eerst een roterende achtervleugel mee, maar achtte het product toen nog niet klaar voor gebruik, zelfs niet tijdens een vrije training.

De formatie van Andrea Stella wilde de nieuwe achtervleugel tijdens het sprintweekend in Silverstone sowieso niet gebruiken vanwege het weekendformat, maar hintte erop dat het ontwerp in Spa voor het eerst op de baan kan verschijnen. Motorsport.com heeft vernomen dat het FIA-verzoek momenteel alleen Red Bull en Ferrari betreft, en in dit stadium nog niet McLaren.

Foto door: Paul Foster