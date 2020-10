Masi: Probleem met putdeksel Portimao niet eerder gezien

In de slotminuten van de derde oefensessie op Portimao ging Sebastian Vettel wijd in bocht veertien, waardoor hij over een deksel van de waterafvoer reed. Dit deksel kwam omhoog, waarna de sessie werd gestopt. Vervolgens duurden de reparaties dermate lang dat de kwalificatie met dertig minuten moest worden uitgesteld, terwijl tegelijkertijd de waterafvoer op de rest van het circuit werd gecontroleerd. Het probleem bleek uiteindelijk de betonnen behuizing waarin het deksel geplaatst wordt kapot te zijn. Daarom werd bij de reparaties besloten om een plastic pijp in de opening te doen, waarna de rest werd gevuld met beton. Op die manier moest de reparatie niet te veel tijd in beslag nemen.

“Het was niet het deksel op zich, het was de betonnen behuizing die instortte”, zei Masi, die benadrukt dat het deksel daarna omhoog kwam. “Zodra het werd opgemerkt, werd VT3 natuurlijk stilgelegd en werden reparaties uitgevoerd. Tegelijkertijd werden een aantal andere drains gecontroleerd.” Zo’n kapotte behuizing is iets wat Masi niet eerder gezien heeft, maar ook op een aantal andere plekken werden scheurtjes gevonden in de behuizing. “Die werden meteen gerepareerd. En in bocht veertien werd de schade gerepareerd door er een plastic buis in te plaatsen en die te vullen met beton. Daar bovenop deden we sneldrogend beton, wat we zo snel mogelijk wilden laten drogen.”

Masi benadrukt dat alle drainages op het circuit na afloop van de kwalificatie nogmaals gecontroleerd zijn als voorzorgsmaatregel. Het probleem is volgens de Australiër ontstaan door de downforce die de F1-bolides genereren. “We schatten de krachten die een F1-auto genereert waarschijnlijk niet op waarde. Het was absoluut onvoorzien, aangezien het circuit behoorlijk wat upgrades had doorgevoerd voor dit evenement. Daaronder viel het opnieuw asfalteren van het circuit, evenals verbeteringen aan de baanafzetting. Tegelijkertijd werden ook alle drainages gecontroleerd.”

GPDA-directeur Romain Grosjean zei dat hij er vertrouwen in had dat de reparaties goed waren uitgevoerd toen hij terugkeerde op het circuit. Hij meent dat het niet aan de coureurs is om betrokken te zijn bij het uitvoeren van inspecties. “Ik had er vertrouwen in dat het werk goed werd uitgevoerd en dat iedereen bij de FIA en het circuit het probleem hadden opgelost”, zei de Haas F1-coureur. “Ik denk dat de GPDA het maximale doet, maar de FIA heeft een sectie voor het inspecteren van circuits. Zij doen het werk, het is niet aan ons. Wij kunnen onze feedback geven als we op een circuit zijn geweest, maar ik denk niet dat het aan ons is om de inspectie te doen.”

Met medewerking van Adam Cooper