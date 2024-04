FIA zit met vraagtekens na bermbranden op vrijdag F1 China

De eerste vrije training op vrijdag moest korte tijd stilgelegd worden vanwege een stuk gras dat in brand stond langs de baan in bocht 7. Bizar genoeg stond opnieuw een stuk gras in dezelfde bocht in de fik aan het einde van SQ1, waardoor de start van de tweede kwalificatiesessie uitgesteld moest worden. Na de problemen op vrijdagochtend bracht de FIA een bezoek aan het gebied om te begrijpen wat zich er precies had afgespeeld. Op basis van beelden oordeelde het bestuursorgaan dat vonken die onder de auto's vandaan vlogen naar het gras waren gestuiterd, waardoor dat stuk in brand vloog.

Dat was echter slechts een gedeeltelijke verklaring van het probleem, aangezien de omvang van de branden een stuk groter was dan je zou verwachten bij een stuk gras, zeker na een stortbui zoals op woensdag, waardoor de grond juist vochtig was. Er zijn verschillende theorieën geopperd om dit fenomeen te verklaren. Een daarvan is dat het circuit van Shanghai op een moeras is gebouwd, waardoor methaangas naar het oppervlak zou kunnen sijpelen en vervolgens wordt aangestoken en de branden veroorzaakt. Een andere theorie is dat het gras een chemische behandeling heeft gehad om er beter uit te zien, wat de problemen zou kunnen veroorzaken.

De eerste fysieke inspecties van de FIA hebben echter geen uitsluitsel gegeven, aangezien er naar verluidt geen vreemde geuren te ruiken waren en er geen bewijs was van ongewone zaken in het gebied rond bocht 7. Aangezien het dus later op de dag weer fout ging in dezelfde bocht, wil de FIA het tot de bodem uitzoeken. Het bestuursorgaan is van plan om 's avonds een gedetailleerder onderzoek uit te voeren om meer grip te krijgen op wat er aan de hand is en de ware oorzaak te achterhalen. Het probleem is iets wat nog niet eerder is voorgekomen in Shanghai, hoewel dit het eerste jaar is dat de nieuwe generatie auto's met grondeffect - die meer vonken afgeven als ze dicht bij de grond rijden - hier rijden. De FIA wil uiteraard voorkomen dat er opnieuw brand uitbreekt en het daarmee de zaterdagse actie tijdelijk moet stilleggen. Zaterdag vinden de sprintrace en kwalificatie plaats, die beginnen om respectievelijk 05.00 uur en 09.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Gras in bocht 7 vat opnieuw vlam tijdens sprint kwalificatie