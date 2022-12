FIA geeft meer duidelijkheid over plan voor wielkappen in F1

De afgelopen jaren heeft de Formule 1 diverse malen problemen gehad om races van start te laten gaan tijdens of kort na hevige regenval. De belangrijkste factor daarbij is niet zozeer dat de auto's en de banden het niet aan kunnen, maar vooral het slechte zicht door de spray die de bolides opwerpen. In een poging om die problemen te verminderen kijkt F1 naar de invoering van wielkappen, die de hoeveelheid spray moeten laten afnemen. Vanuit F1 en de FIA wordt onderzoek gedaan naar dit idee en men heeft goede hoop dat er half 2023 al met wielkappen gereden kan worden. Toch is invoering in 2024 waarschijnlijker.

Maar hoe ziet het plan voor de wielkappen er precies uit? Nikolas Tombazis, technisch hoofd single-seaters bij de FIA, heeft daar tekst en uitleg over gegeven. Zo is het de bedoeling dat de wielkappen alleen gebruikt gaan worden als er sprake is (geweest) van zware regenval. "We denken dat het maar enkele keren per jaar gebruikt gaat worden. We willen niet dat deze dingen gebruikt moeten worden bij iedere regendruppel die valt", vertelt Tombazis. Ook sluit hij uit dat de wielkappen in de loop van races gemonteerd of gedemonteerd worden. "We gaan niet vragen om ze gehaast te monteren of te verwijderen. Dat gebeurt dus alleen voorafgaand aan de race of tijdens een code rood. Als de race heel nat begint en daarna droog wordt, dan blijven de wielkappen op de auto's."

De Red Bull RB18 van Max Verstappen werpt veel spray op tijdens de Japanse GP van 2022. Foto: Red Bull Content Pool

Door GP Japan hoger op lijstje met prioriteiten

Dit jaar moest de Formule 1 de start van de Grands Prix van Monaco en Singapore uitstellen vanwege hevige regen, terwijl de GP van Japan na twee ronden onderbroken werd wegens zware regen en slecht zicht. Met name de farce tijdens de Belgische GP van 2021 is echter aanleiding geweest voor F1 en de FIA om te zoeken naar een oplossing voor de problemen die spray veroorzaakt. Tijdens die race werden slechts enkele ronden afgelegd achter de safety car doordat de omstandigheden het niet toestonden om te racen. Wel werden er toentertijd punten uitgedeeld, tot frustratie van velen.

De gebeurtenissen in Japan hebben ervoor gezorgd dat het onderwerp hoger op het lijstje met prioriteiten is beland. "Spa 2021 heeft littekens achtergelaten in de sport, want het waren ongelukkige omstandigheden. Het was nog tien keer erger geweest als we onverrichter zake waren teruggekeerd uit Japan. Dat moeten we echt voorkomen", verklaart Tombazis. "Er kijken zo veel mensen, we hebben veel betalende toeschouwers, de teams reizen de hele wereld over. Het zou niet echt verantwoord van ons zijn als we dan ineens zeggen dat we niet kunnen racen. Momenteel kunnen we met intermediates racen, met de full wets racen we zelden. Met deze wielkappen moeten we ook vaker kunnen racen op full wets."

De FIA doet met computersimulaties onderzoek naar mogelijke effecten van wielkappen, maar Tombazis erkent dat er enkele haken en ogen aan dat proces zitten. "We hebben veel CFD-simulaties gedaan, want we willen garanderen dat dit hulpmiddel relatief weinig impact heeft op de algemene aerodynamica. Het heeft impact, maar het valt mee", aldus Tombazis. "We simuleren ook de regendruppels en dergelijke om te bekijken hoe dat de spray beïnvloedt. De uitdaging bij deze simulaties is om de verhouding te bepalen tussen wat uit de diffuser komt en wat van de banden komt. Zodra we een oplossing hebben, gaan we prototypen maken en die op een paar auto's gebruiken om het goed te evalueren. Ik verwacht dat het mogelijk een verbetering van 50 procent oplevert."