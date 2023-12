FIA maakt strengere regels voor herzieningsprocedure bekend

Zoals Motorsport.com in november al bekend kon maken gaan de regels over het indienen van een herzieningsverzoek in de Formule 1 op de schop. Zo wil de FIA voorkomen dat er net zoals in 2023 regelmatig een verzoek ingediend wordt. Er zijn een aantal veranderingen, maar het opvallendste is dat er bij het indienen van een dergelijk verzoek een bedrag overgemaakt moet worden. In de International Sporting Code is te lezen dat dit bedrag niet vaststaat, maar jaarlijks door de organisatie van de betreffende race of door de FIA wordt vastgesteld. Alleen wanneer tijdens de herziening duidelijk wordt dat er terecht geklaagd is, krijgen de teams het bedrag weer terug. Een uitzondering daarop is als 'de eerlijkheid anders vereist'.

Naast het betalen van een bepaald bedrag krijgen de teams ook een kortere indieningsperiode. In plaats van de 14 dagen die ze nu krijgen, gaat die grens naar 96 uur na einde van de competitie. Alleen in buitengewone gevallen waarin de stewards beslissen dat die deadline niet haalbaar is, kunnen ze anders beslissen en de teams 24 uur extra geven. In dat geval zou bijvoorbeeld het verzoek van Haas geen kans van slagen hebben, zij dienden ruim na het verstrijken de 96 uur hun verzoek voor herziening van de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten in. Een andere opvallende wijziging is dat, naast de sportief secretaris-generaal van de FIA, ook de overkoepelende autosportorganisatie zelf een verzoek tot herziening kan doen.

Zoals eerder ook al bekend werd, zijn de boetebedragen in de ISC flink verhoogd. Tot en met 2023 lag de lat bij 250.000 euro, maar voor de Formule 1 is die voor volgend jaar naar een miljoen euro gelegd. Andere FIA-wereldkampioenschappen hebben een maximum van 750.000 euro, terwijl niet-wereldkampioenschappen boetes van maximaal 500.000 euro op mogen opleggen.

De FIA Judicial en Disciplinary-regels zijn op het gebied van bezwaren ook aangepast. Als iemand bekendmaakt van plan te zijn om een bezwaar in te dienen, dan moet dat direct na het evenement gebeuren en moet er een bedrag van 6000 euro neergeteld worden. Zij krijgen dan 96 uur de tijd om te beslissen of ze doorgaan met de procedure of zich terugtrekken. Eerder kregen de indieners hun geld terug als ze hun bezwaar terugtrokken, maar dat is vanaf 2024 niet meer het geval. De FIA benadrukt daarnaast dat zij ook op eigen houtje bezwaren mogen onderzoeken, zelfs als de indiener niet door wil zetten.

FIA volgt EU

Een andere opvallende verandering van het ISC is dat de FIA er strenger op gaat toezien dat het afsteken van fakkels of ander vuurwerk alleen met toestemming van de FIA mag gebeuren. Ook deelnemers aan een race mogen dat alleen met toestemming doen. Daarmee volgt de federatie de Europese Unie, die ook tegen het afsteken van vuurwerk tijdens sportevenementen is.