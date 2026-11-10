Formule 1

FIA maakt laatste ADUO-resultaten van F1-seizoen 2026 bekend

Er zijn geen wijzigingen in de ADUO-toelatingen na de derde analyseperiode van het F1-seizoen 2026

Haydn Cobb

Gepubliceerd: 10 nov 2026, 11:44

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

De FIA heeft de definitieve resultaten van de Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) voor het Formule 1-seizoen 2026 bekendgemaakt, waarbij geen enkele fabrikant van power units wijzigingen krijgt toegekend.

Vanaf dit seizoen heeft de FIA een mechanisme in het F1-reglement opgenomen dat fabrikanten van power units de mogelijkheid gaf om updates door te voeren als zij achteropraakten bij de leidende motor, in de vorm van tokens die op basis van een prestatieschaal worden toegestaan.

Na de eerste periode in 2026, die liep van de Grand Prix van Australië tot en met de GP van Canada, werd bekendgemaakt dat Red Bull Ford Powertrains als ijkpunt naar voren kwam, terwijl de verbrandingsmotor van Mercedes tussen de 2 en 4 procent achter lag. Dat gaf de Duitse fabrikant recht op één extra upgrade dit jaar en nog één volgend seizoen.

Ferrari, Audi en Honda vielen in de categorie van meer dan 4 procent achterstand op het gebied van vermogen uit de verbrandingsmotor, wat hen twee upgrades tijdens de huidige campagne en nog twee in 2027 oplevert.

Red Bull Ford Powertrains vroeg om een herziening van de ADUO-analyse, wat de officiële publicatie van de eerste resultaten vertraagde, omdat het de resultaten en de status als fabrikant met de sterkste motor betwistte.

Zoals de teams voor de start van het seizoen zijn overeengekomen, meet de FIA alleen de verbrandingsmotor, maar zodra een fabrikant in aanmerking komt voor ADUO, mag die ook elektrische componenten zoals de batterij en MGU-K aanpassen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Terwijl de rivalen van Red Bull dit seizoen dus upgrades aan de power unit hebben kunnen installeren, kreeg de formatie uit Milton Keynes in feite te maken met een motorbevriezing.

In de derde en laatste FIA-analyse van ADUO – waarvoor motordata van de GP van Nederland tot en met de GP van de Verenigde Staten werden gebruikt – is er geen verandering geweest en daarom wint of verliest geen enkele fabrikant zijn huidige concessies.

Ook in de tweede ADUO-periode tijdens de zomer was er geen verandering.

“Voor de derde periode zijn de relatieve prestatieverschillen ten opzichte van de leidende verbrandingsmotor veranderd, maar deze veranderingen hebben er niet toe geleid dat aan de fabrikanten van power units extra homologaties zijn toegekend”, stond in een FIA-rapport.

Gezien het geschil over hoe ADUO wordt gemeten, staat de FIA open voor toekomstige wijzigingen in het systeem, onder voorbehoud van goedkeuring door de fabrikanten van power units, terwijl FIA-directeur single-seaters Nikolas Tombazis er vertrouwen in heeft dat het concept werkt zoals gewenst.

“De FIA heeft dit jaar uitgebreide analyses uitgevoerd als onderdeel van de evaluatie van ADUO. Op basis van de kwaliteit van de data en de robuustheid van het beoordelingsproces hebben we vertrouwen in onze bevindingen en de getrokken conclusies”, zei Tombazis.

Nikolas Tombazis, FIA

Photo by: Kym Illman / Getty Images

“Het eerste jaar van de invoering heeft ook ons geloof versterkt dat het ADUO-concept het juiste is voor de Formule 1.

“Het is echter belangrijk dat het systeem zich blijft ontwikkelen om ervoor te zorgen dat het efficiënt, relevant en geschikt voor het beoogde doel blijft. Met dat doel hebben we nauw samengewerkt met de fabrikanten van power units en teams om verfijningen van de methodologie te onderzoeken die de blijvende effectiviteit van ADUO in toekomstige seizoenen zullen ondersteunen.”

De volgende ADUO-periode begint in 2027 en beslaat de eerste zes races van het F1-seizoen, van de GP van Bahrein tot en met de GP van Miami.

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