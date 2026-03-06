De FIA heeft de richtlijnen voor Formule 1-coureurs voor het seizoen 2026 aangepast, met een nadruk op meer flexibiliteit en gezond verstand bij de toepassing ervan. Dat wordt gezien als een belangrijke overwinning voor de coureurs.

De reden daarvoor is dat de stewards in het verleden regelmatig kritiek kregen omdat zij de richtlijnen als absolute regels toepasten, in plaats van als hulpmiddel om tot een weloverwogen beslissing te komen.

Brazilië '25

Vorig jaar in Brazilië was daar misschien wel het duidelijkste voorbeeld van. De stewards gaven Oscar Piastri de schuld van een drievoudige botsing met Kimi Antonelli en Charles Leclerc in bocht 1, waarvoor hij een tijdstraf van tien seconden kreeg.

De McLaren-coureur zat aan de binnenkant, maar blokkeerde zijn linker voorwiel en gleed tegen Antonelli aan. Die botste vervolgens tegen Leclerc, waarbij de Ferrari zodanig beschadigd raakte dat hij moest opgeven.

De stewards waren van mening dat Piastri niet voldoende naast hem reed, dat zijn blokkering duidde op een te ambitieuze manoeuvre en dat de straf volgens de regels correct was.

Toch bleef de beslissing controversieel. Op basis van de beelden was het duidelijk dat Piastri niet volledig verantwoordelijk was voor de botsing. Meerdere coureurs in de paddock vonden dat Antonelli de deur te snel dichtgooide.

Het incident Piastri-Antonelli, die de oorzaak was van Piastri's controversiële straf in 2025. Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Dit zorgde voor verwarring en met name Carlos Sainz vergeleek het met veel van zijn eigen incidenten tijdens het seizoen van 2025.

Die discussie, samen met andere controversiële beslissingen van vorig jaar, leidde tot een bijeenkomst tussen teams, coureurs en de FIA tijdens de voorlaatste race van het seizoen in Qatar. Het resultaat daarvan is nu terug te zien in de aangepaste richtlijnen.

Een van de grootste veranderingen betreft een lock-up, ofwel het blokkeren van de wielen, wat voortaan niet automatisch meer gezien wordt als een teken dat een coureur de controle over zijn auto heeft verloren. Het kan namelijk ook het gevolg zijn van de "wetten van de fysica" of van een poging om een andere auto te ontwijken.

Dat was ook een argument dat Piastri destijds aanvoerde in Interlagos. Daarnaast stelde hij dat hij simpelweg niet kon "verdwijnen", omdat de hele situatie zich in een paar seconden afspeelde.

Volgens de nieuwe richtlijnen erkennen stewards nu dat wanneer een aanvallende auto eenmaal recht heeft op de bocht, de andere auto niet zomaar kan verdwijnen. Daarbij kan het exacte apex-punt variëren afhankelijk van de racelijn en het type bocht.

Er zijn ook wijzigingen aangebracht in het strafpuntensysteem, waarbij alleen strafpunten worden gegeven voor "gevaarlijke, roekeloze of kennelijk opzettelijke acties die tot een botsing leiden" of "voor ander onaanvaardbaar of onsportief gedrag". Piastri kreeg bijvoorbeeld twee strafpunten voor het incident van vorig jaar.

Ook de regels aangescherpt voor verdedigende coureurs die buiten de baan terechtkomen. Bekend voorbeeld: Max Verstappen tegen Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2021. Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images

Daarnaast zijn de regels aangescherpt voor verdedigende coureurs die buiten de baan terechtkomen. In het verleden kwam het regelmatig voor dat een aanvallende auto aan de buitenkant van de baan werd gedrukt, waarna het incident als een race-incident werd bestempeld. Een bekend voorbeeld is de verdediging van Max Verstappen tegen Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Brazilië in 2021.

In de nieuwe richtlijnen staat nu: "Als een auto bij het verdedigen van een positie de baan verlaat (of een chicane afsnijdt) en in dezelfde positie terugkeert, zullen de stewards dit over het algemeen beschouwen als het behalen van een blijvend voordeel.

"Daarom moet de positie in de meeste gevallen worden teruggegeven. Het is aan de stewards om te bepalen of een coureur daadwerkelijk een positie aan het verdedigen was."