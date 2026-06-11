FIA licht optie: Pirelli blijft F1-bandenleverancier in 2028

In 2023 won Pirelli de tender van de FIA voor het contract als bandenleverancier van de Formule 1 voor de periode 2025–2027. In deze deal werd een eenzijdige optie opgenomen waarmee de FIA en Formula One Management het contract met één jaar konden verlengen. Die optie wordt nu gelicht, waardoor Pirelli ook in 2028 de exclusieve bandenleverancier van de koningsklasse blijft.

"Pirelli is al jaren een belangrijke partner van de Formule 1 en levert consistent de hoogste normen op het gebied van prestaties, innovatie en veiligheid", zegt FIA-president Mohammed ben Sulayem. "Deze verlenging tot en met 2028 bezorgt het kampioenschap stabiliteit en toont de sterke samenwerking tussen de FIA, Formula One Group en Pirelli. Samen blijven we innovatie stimuleren en ondersteunen we het leveren van spannende races voor deelnemers, teams en fans over de hele wereld."

Formule 1-baas Stefano Domenicali voegt eraan toe: "We hebben een ongelofelijke historie en samenwerking met Pirelli. We vertrouwen al jarenlang op hun technische expertise en focus op prestaties, innovatie en duurzaamheid, dus ik ben verheugd dat de FIA en wij die relatie nog een jaar voortzetten. Pirelli's toewijding aan kwaliteit geeft alle teams en raceklassen rust, omdat ze weten dat ze met de meest geavanceerde banden ter wereld werken."

Pirelli is sinds 2011 de vaste en exclusieve bandenleverancier van de Formule 1. Foto door: Getty Images North America

Doordat de FIA en F1 gebruikmaken van de optie in het contract met Pirelli, wordt het verblijf van de Italiaanse bandenmaker als exclusieve leverancier verlengd tot maar liefst achttien jaar. In 2011 nam het bedrijf deze taak over van Bridgestone. Onderdeel van deze deal was ook dat de opstapklassen Formule 2 en Formule 3 van banden voorzien moeten worden.

Sindsdien is het contract tussen Pirelli en de Formule 1 meerdere keren verlengd. Het recentste gebeurde dat dus in 2023. Destijds schreef de FIA een tender uit om te bepalen wie de exclusieve rechten als bandenleverancier zou krijgen. Ondanks de interesse van Bridgestone om terug te keren, kreeg Pirelli de voorkeur. Dit contract is nu dus met een jaar verlengd, waardoor de firma uit Milaan ook in 2028 de banden mag blijven leveren.

Waar de Formule 1 met de contractverlenging van Pirelli voor stabiliteit kiest, is er binnen de bandenfirma recent wel een verandering geweest. Mario Isola heeft zijn taken als hoofd motorsport afgestaan aan Dario Marrafuschi. Hij is nu dan ook het nieuwe aanspreekpunt van het merk in de F1-paddock.