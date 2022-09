Daniel Ricciardo parkeerde vanwege malheur zijn McLaren in ronde 48 tussen Lesmo 1 en Lesmo 2. De Australiër veroorzaakte in eerste instantie een gele vlag, die later werd omgezet in een safety car. Het weghalen van de wagen liep vertraging op, omdat de marshals deze niet in zijn neutraal kregen. Er moest een kraan aan te pas komen om de auto weg te halen. Dit gebeurde terwijl de koplopers - die naar nieuwere banden waren gewisseld - in afwachting waren van een herstart. Tot ieders verbazing bleef de neutralisatie aan tot het einde van de race en finishte Max Verstappen als eerste achter de safety car. Dit leidde tot frustraties bij onder meer Charles Leclerc, die als tweede over de meet kwam.

De FIA reageert op de commotie. "Hoewel alles in het werk werd gesteld om wagen #3 snel te bergen en de race te hervatten, veranderde de situatie en slaagden de marshals er niet in om de wagen in z'n neutraal te zetten en buiten de baan te duwen", zegt een woordvoerder. "Aangezien de veiligheid van de berging onze enige prioriteit is en het incident niet groot genoeg was voor een rode vlag, eindigde de race achter de safety car. Dit volgens de afgesproken procedures tussen de FIA en de deelnemers. De timing van een safety car-periode tijdens een race heeft geen invloed op de procedure."

Video: Grand Prix van Italië finisht achter de safety car