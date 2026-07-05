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FIA legt safetycar-finish bij F1 Britse GP uit

De FIA heeft een softwarefout de schuld gegeven van het controversiële einde van de Britse GP 

Haydn Cobb
Haydn Cobb
Gepubliceerd:
FIA Safety Car

De FIA heeft uitgelegd dat een “softwarefout” het controversiële einde van de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië veroorzaakte, waarbij de safety car aanvankelijk naar binnen werd geroepen voor een shoot-out in de laatste ronde voordat de beslissing werd teruggedraaid.

Nadat Max Verstappen crashte met nog zes ronden te gaan, werd de safety car ingezet, wat leidde tot een hectische slotfase van de race op Silverstone.

Toen Verstappens Red Bull door de marshals uit de grindbak bij Stowe was geborgen, volgde de wedstrijdleiding van de FIA de standaardprocedures door de auto's op een ronde achterstand toe te staan de trein in te halen om zich van een ronde achterstand te ontdoen.

Die auto's kregen in de voorlaatste ronde vrij baan, maar de F1-regels schrijven voor dat er na de unlapping-procedure één ronde moet worden voltooid. Die ronde zou de laatste ronde van de race worden.

De berichten van de wedstrijdleiding toonden in de voorlaatste ronde echter “safety car in this lap” om aan te geven dat er een herstart over één ronde zou plaatsvinden.

Maar acht seconden later werd het berichtensysteem van de wedstrijdleiding bijgewerkt met “safety car deployed” en de safety car bleef vervolgens op de baan voor de laatste ronde, waarmee de race in feite eindigde.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Ben Stansall / Pool /AFP via Getty Images

De FIA heeft de situatie verduidelijkt en verklaarde: “De reglementering voor de Safety Car-periode, Artikel B5. 13.5, bepaalt dat er na de unlapping-procedure één ronde moet worden voltooid.

“Dit proces is gevolgd door Race Operations. Het bericht “Safety Car In This Lap” werd ten onrechte getoond als gevolg van een softwarefout.”

Omdat de regels correct werden gevolgd, betekende dit dat Charles Leclerc de overwinning pakte zonder gevecht in de laatste ronde, ondanks dat hij was gestopt voor verse softbanden ter voorbereiding op een herstart.

George Russell, die geen pitstop maakte voor verse banden, schoof daardoor op naar de tweede plaats voor Mercedes nadatLewis Hamilton ook was gestopt voor verse banden.

De zevenvoudig F1-wereldkampioen wordt nog onderzocht voor een eerdere overtreding onder gele vlag.

De focus en gevoeligheid rond herstarts laat in de race in de F1 zijn vergroot gezien de gebeurtenissen tijdens de titelbeslisser van 2021 in de GP van Abu Dhabi, toen de FIA-regels niet correct werden gevolgd en er een herstart over één ronde plaatsvond, waardoor Verstappen Hamilton kon inhalen en de wereldtitel kon pakken.

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