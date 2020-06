FIA legt nieuwe procedures F1-weekend uit

Vrijdag werden de nieuwe procedures, waaraan de Formule 1 heeft gewerkt om de nieuwe start in juli mogelijk te maken, officieel door de FIA goedgekeurd op het World Motor Sport Council.

Een van de belangrijkste aanpassingen aan het protocol is de startgrid, waarop het normaal gezien bijzonder druk is. Om social distancing mogelijk te maken wordt de duur van de procedure en het aantal mensen beperkt. Teams mogen voortaal slechts 40 personeelsleden op de grid hebben, de helft van het aantal mensen dat ze naar races mogen meenemen.

De traditionele pre-race ceremonie gaat niet meer door, en dus wordt de pitlane nu slechts 20 minuten voor de start van een race gesloten, in plaats van 30. In plaats van drie minuten voor de start moeten teams nu vijf minuten op voorhand de startgrid beginnen te verlaten en moeten de banden op de wagens bevestigd zijn. Bij het signaal op drie minuten voor de start mogen er slechts 16 personeelsleden aanwezig zijn. De laatste monteurs moeten zoals gebruikelijk 15 seconden voor het begin van de formatieronde de grid ontruimen.

De extra veiligheidsmaatregelen maken het werken aan de wagens in de garage vaak iets trager. Dat heeft de F1 ingecalculeerd en dus wordt de avondklok met een uur ingekort zodat teams 's avonds een uur langer de tijd hebben om aan de auto's te sleutelen.

Pirelli wordt ook een handje geholpen om de logistieke kant van de zaak te kunnen bolwerken. Teams zullen niet langer het aantal setjes per compound kunnen kiezen, iedereen moet het met dezelfde bandenallocatie doen. Zo weet Pirelli lang op voorhand hoeveel banden het van elke soort moet transporteren. Het krijgt ook meer flexibiliteit wat die bandenkeuze betreft en hoeft niet langer maanden op voorhand door te geven welke compounds naar welke race worden gestuurd.

Teams en rijders worden elk weekend verplicht om experimentele banden van Pirelli te testen, om te compenseren dat er geen extra bandentests worden gehouden. Oorspronkelijk was het plan om dat in de laatste 30 minuten van VT2 te doen, maar dat is nu veranderd naar het eerste halfuur van de tweede oefensessie.

Ontwikkeling voor 2022

Het verbod op ontwikkelingswerk voor 2022 wordt iets versoepeld. Teams mogen nu al aan hun remsystemen werken voor 2022, op voorwaarde dat ze tijdens dat proces ook geen aerodynamische onderdelen testen. Met al het andere ontwikkelingswerk moeten teams wel wachten tot 1 januari 2021.