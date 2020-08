'FIA wil vanaf 2021 speciale kwalificatie-instellingen verbieden'

Doordat de motoren in de kwalificatiemodus veel meer brandstof verbruiken en veel meer inspanning moeten leveren, is deze set-up niet geschikt voor de langere raceafstanden, maar het geeft de teams wel dat beetje extra vermogen om in de kwalificatie de concurrentie een stap voor te zijn.

Vooral Mercedes heeft hier de laatste jaren veel baat bij gehad. De wagens van de Duits-Engelse renstal presteren niet optimaal als ze in de vuile lucht van andere auto’s moeten rijden en dus is het voor het team belangrijk om races vanaf de voorste startrij te starten. Dat bereiken ze door in de kwalificatie de motoren korte tijd flink op te voeren. Zo waren Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in de kwalificatie voor de 70th Anniversary Grand Prix acht tienden sneller dan de Racing Point van Nico Hülkenberg op P3 en ruim een seconde sneller dan Max Verstappen en zijn RB16 op P4.

Hoewel ook andere teams inmiddels gebruik maken van een ‘quali mode’ lijkt de internationale autosportfederatie er voor volgend jaar dus vanaf te willen. Volgens Racefans.net zouden de motorfabrikanten eerder deze week een brief hebben ontvangen waarin ze dat is medegedeeld. De FIA zou dat willen reguleren door een soort parc fermée situatie te creëren waarbij het voor de teams verboden is om gedurende het raceweekend aan de motorinstellingen te sleutelen.