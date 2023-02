De coureurs en teams betalen een vergoeding voor deelname aan het F1-wereldkampioenschap op basis van hun resultaten van het voorgaande jaar, met een vast bedrag per gescoord punt. Door het steeds grotere aantal evenementen en de invoering van sprintraces, zijn er meer punten te verdienen dan ooit tevoren.

Met 23 races en zes sprintwedstrijden zijn er in 2023 443 punten meer beschikbaar dan vijf jaar geleden, vóór de komst van de sprintraces en de bonuspunten voor de snelste ronde. Maar de vergoeding per punt is niet gedaald. Volgens het sportieve reglement van de FIA voor 2023 moeten alle Formule 1-teams een vast bedrag van 617.687 dollar betalen, plus een vergoeding per gescoord punt. Die puntenvergoeding is gestegen van 6.926 dollar naar 7.411 dollar voor de wereldkampioen bij de constructeurs, en van 5.770 dollar naar 6.174 dollar voor de overige negen teams.

De rijdersvergoedingen worden niet openbaar gemaakt, maar Motorsport.com heeft vernomen dat hun op punten gebaseerde vergoeding voor 2023 is verhoogd van 1.623 dollar naar 2.100 dollar per gescoord punt. Voeg daarbij de vaste vergoeding van 16.236 dollar per coureur (12.256 dollar plus 3.980 dollar voor de verzekering) en de FIA bankiert 26.699.573 dollar. Een aanzienlijk hoger bedrag aan inschrijvingsgeld dan voorheen.

Red Bull en Verstappen balen

Red Bull wordt het hardst getroffen, omdat het met Max Verstappen en Sergio Perez zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap veroverde. Ervan uitgaande dat het team alle drie de vergoedingen dekt, betaalt de ploeg uit Milton Keynes 6.242.636 miljoen dollar voor de inschrijving, evenals 969.636 dollar voor Verstappen en 656.736 dollar voor de als derde geplaatste Perez. Dat betekent dat het team bijna acht miljoen dollar aan FIA-vergoedingen moet betalen, alleen al om te mogen racen.

Op het prijzengala van de FIA in december zei Red Bull-teambaas Christian Horner dat hij zich niet realiseerde hoeveel we de FIA moesten betalen voor de punten. "Ik kreeg laatst de rekening en het was ongelooflijk." In gesprek met de Oostenrijkse omroep ServusTV noemde Verstappen het bedrag ook "absurd". "Ik vind het niet juist dat we zoveel moeten betalen", zei hij eerder deze winter. "Dat is in andere sporten ook niet het geval. En er zijn steeds meer wedstrijden."

Aan de andere kant van het spectrum bedraagt de totale rekening van Williams slechts 707.951 dollar voor Alex Albon en nieuwkomer Logan Sargeant, nadat ze in 2022 als laatste eindigden.

De FIA heeft in het verleden de inkomsten gebruikt om veiligheidsonderzoek en verbeteringen zoals de HANS- en halosystemen aan te sturen, hoewel het niet helemaal duidelijk is hoe het geld wordt gebruikt. In haar vierjarige routekaart voor 2022 wees het bestuursorgaan erop dat het de financiering van de motorsport aan de basis in haar lidstaten zou opvoeren en meer geld zou uittrekken voor onderzoek naar verkeersveiligheidsprojecten. Het beloofde ook een transparante budgettering en financiële verslaglegging als een van zijn belangrijkste doelstellingen.

De rekening per team en rijder

Team Punten in 2022 Basisbedrag Bedrag per punt Totaalbedrag Red Bull Racing 759 617.687 7.411 6.242.636 Ferrari 554 617.687 6.174 4.038.083 Mercedes 515 617.687 6.174 3.797.297 Alpine 173 617.687 6.174 1.685.789 McLaren 159 617.687 6.174 1.599.353 Alfa Romeo 55 617.687 6.174 957.257 Aston Martin 55 617.687 6.174 957.257 Haas 37 617.687 6.174 846.125 AlphaTauri 35 617.687 6.174 833.777 Williams 8 617.687 6.174 667.079 Totaal 21.624.653