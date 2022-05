FIA komt met plan om meer F1-wedstrijdleiders op te leiden

Wedstrijdleiders staan sinds de verkiezing van Ben Sulayem als FIA-president weer hoog op de agenda. Het vertrek van Michael Masi als F1-wedstrijdleider was een van de eerste grote ingrepen van de nieuwe preses, die het stokje overnam van Jean Todt. Sinds dit seizoen zwaaien Niels Wittich en Eduardo Freitas de scepter in de Formule 1, beiden hebben ervaring in de DTM en het World Endurance Championship. Freitas maakt dit weekend zijn debuut tijdens de Spaanse Grand Prix.

Tijdens het jubileumgala van het WRC-kampioesnchap sprak Ben Sulayem over de krapte aan goede wedstrijdleiders en onthulde hij zijn plannen om daar in de toekomst verandering in te brengen. “We hebben moeite om voldoende wedstrijdleiders te vinden, dus wat moeten we doen?”, vraagt FIA-president Ben Sulayem zich af in gesprek met onder andere Motorsport.com. “We kunnen ze niet zomaar ergens wegplukken, kopen of huren, we moeten zorgen dat we ze een goede opleiding geven en dan hebben we meer dan drie. Wat ik bedoel is dat we een roulerend systeem moeten hebben.”

Ben Sulayem denkt dat navigators uit de rallysport geschikt kunnen zijn voor een dergelijke rol. “Als ik kijk naar de efficiëntie en structuur waarin navigators werken”, zegt de FIA-president, die zelf ook een verleden in de rallysport heeft. “Ze nemen de service voor hun rekening, ik weet dat ze kijken naar de planning van de service en hebben een groot aandeel in de organisatie, de route en brandstof. Zij doen heel veel. We hebben nagedacht om mensen vanuit deze tak van sport een trainingsproces aan te bieden en dan te zien of dat past. Ik geloof dat we hiervoor de juiste mensen zullen vinden. Dat zetten we binnenkort op poten met ons team, daar heb ik vertrouwen in.”

Gevraagd of navigators geschikt zouden zijn voor een positie in F1, vervolgt hij: “Wedstrijdleiders in de Formule 1, 100 procent, geen twijfel over mogelijk. Je moet ze goed trainen, ze in het wereldje brengen. Via het WEC en de circuitracerij kun je een piramide bouwen, het gaat om het proces.”

De FIA-president heeft momenteel nog geen concrete kandidaten op het oog, zo laat hij weten.