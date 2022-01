FIA komt na Masi-geruchten met statement over onderzoek Abu Dhabi

Het onderzoek naar de Formule 1-finale in Abu Dhabi en meer specifiek naar het inzetten van de safety car en daaropvolgende herstart is inmiddels in volle gang. Een bijeenkomst met de sportief directeuren van Formule 1-teams heeft inmiddels plaatsgevonden en is opmerkelijk genoeg nog voorgezeten door Michael Masi zelf. De positie van de Australiër staat nog altijd onder druk en heeft verschillende geruchten opgeleverd, al dan niet gevoed door Peter Bayer zelf - secretaris generaal van de FIA.

Voorafgaand aan het weekend meldde onder meer de BBC dat de FIA alvast een andere opzet voor de wedstrijdleiding zou overwegen en dat Masi daarin vervangen zou kunnen worden. Die geruchten zijn voor de FIA aanleiding geweest om zaterdag te reageren en zelf naar buiten te treden met een statement. In die verklaring laat de federatie weten dat dergelijke zaken nog helemaal niet vaststaan en dat het onderzoek eerst zal worden afgerond voordat er überhaupt conclusies worden getrokken. Zo vindt er eerst nog een gesprek met alle Formule 1-coureurs plaats, waarin ook zij hun kijk op de zaken kunnen delen. Dat gesprek en andere delen van het onderzoek zegt de FIA rustig af te wachten.

"Op dit moment is er nog geen enkel besluit genomen naar aanleiding van het onderzoek naar de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi, een onderzoek dat momenteel in volle gang is. Zoals eerder al aangekondigd zullen de uitkomsten van dit gedetailleerde onderzoek pas op 14 februari worden gepresenteerd aan de Formula 1 Commission tijdens een bijeenkomst in Londen. Dit zal ook alleen maar gebeuren na een open discussie met alle Formule 1-coureurs", valt in het statement te lezen. "De uitkomsten zullen op 18 maart pas echt bekrachtigd worden tijdens een bijeenkomst van het FIA World Motor Sport Council, onder leiding van FIA-president Mohammed Ben Sulayem."