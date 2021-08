FIA kijkt maandag naar 'nieuw' bewijs van Aston Martin in Vettel-zaak

Vettel legde achter de verrassende triomfator Esteban Ocon beslag op P2 in de Grand Prix van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen raakte die klassering enkele uren na de race echter kwijt wegens een tekort aan brandstof in zijn wagen. De FIA moet na iedere race een monster van één liter benzine uit de tank kunnen halen. In het geval van Vettel kreeg de technisch afgevaardigde er slechts 0,3 liter uit, en dat is gerapporteerd aan de stewards. Die hebben het wetboek erbij gepakt en Vettel uit de uitslag gehaald. Teambaas Otmar Szafnauer reageerde furieus en wil het besluit op twee manieren aanvechten.

Nieuw bewijs? "Er zat nog 1,74 liter in de tank"

De eerste manier is vergelijkbaar met wat Red Bull Racing na de crash van Max Verstappen op Silverstone heeft geprobeerd. Volgens artikel 14 van de International Sporting Code van de FIA kunnen teams zich namelijk beroepen op de 'right of review'-bepaling. Het betekent dat teams kunnen vragen om een herziening van de opgelegde straf. Zo'n verzoek wordt alleen maar gehonoreerd als een team nieuw en relevant bewijs in kan brengen. Bij Red Bull bleek dat na een hoorzitting niet (in voldoende mate) het geval.

De hoorzitting van Aston Martin - oftewel een videoconferentie met de FIA - vindt komende maandag om 15.00 uur plaats. Het team van Vettel krijgt dan de kans om het nieuwe bewijs te presteren aan de wedstrijdleiding van de Hongaarse Grand Prix, het gaat dus om dezelfde stewards als afgelopen zondag. Aston Martin mag ook drie 'getuigen' oproepen om de eigen casus te presenteren. Alhoewel zo'n verzoek in het verleden vaak is afgewezen, heeft het team uit Silverstone wel goede hoop. Zo valt in een persbericht te lezen: "Data van het team laat zien dat er nog meer dan een liter benzine in de tank zat, 1,74 liter om precies te zijn."

Wedden op twee paarden

Juist dat zal Aston Martin maandag aan de stewards tonen. De wedstrijdleiding besluit daarna of de zaak heropend moet worden of niet. Mocht dat niet het geval zijn, dan is Aston Martin nog niet helemaal verloren. Naast dit verzoek tot een herziening van de strafmaat heeft de formatie namelijk ook een andere procedure gestart. Het gaat in dit geval om een formeel protest, dat pas na de videoconferentie van aankomende maandag zal worden behandeld. Aston Martin heeft zondag na de race meteen de intentie uitgesproken om officieel protest aan te tekenen en heeft dat na enige bedenktijd ook daadwerkelijk gedaan.