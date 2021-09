FIA gaat kijken naar rekkende gordels bij F1-crash Sainz op Monza

Sainz ging zaterdagochtend hard van de baan in de Variante Ascari. Hij spinde en kwam aan de binnenkant van de baan hard in aanraking met de muur. Dat de impact fors was, bleek wel uit de onboardbeelden van zijn Ferrari. Daarbij was te zien dat Sainz met zijn bovenlichaam en hoofd redelijk ver voorwaarts richting zijn stuur bewoog. Tot op heden is nog onduidelijk of zijn helm het stuurwiel ook geraakt heeft. Dat moet echter duidelijk worden uit het onderzoek dat Ferrari naar aanleiding van de crash is begonnen om een volledig beeld te krijgen van het incident en de nasleep daarvan. Daarbij maakt de renstal gebruik van de verplichte cockpitcamera’s van de FIA, maar ook van bijvoorbeeld de telemetrie.

De mate waarin Sainz naar voren kwam bij de crash leek ongebruikelijk. De FIA ziet er echter geen al te grote problemen in. Het is in de ogen van F1-wedstrijdleider Michael Masi niet meer dan normaal dat de gordels iets oprekken bij een impact, ook omdat dit beter is voor het menselijk lichaam. “De gordels worden gemaakt om op te rekken. Er zit een menselijk lichaam in, dus er moet wat speling zijn. Je kan iemand niet helemaal vastsnoeren, want er moet een beetje speling in zitten. We gaan kijken naar het rekken van de gordel, zoals we doen bij ieder groot of belangrijk incident, zodat we ervan kunnen leren. Kan het verbeterd worden? Laten we eens kijken.” Tegelijkertijd sluit Masi niet uit dat de gordels iets te veel speling hadden bij Sainz’ ongeval: “Mogelijk. Laten we proberen om ervan te leren.”

Geen probleem met HANS-systeem

Na het zien van de beelden van de crash dacht een enkeling ook aan een probleem met het HANS-systeem van Sainz. Bij de beelden leek de helm ver voorwaarts te bewegen zonder dat de nekbescherming mee kwam. Het leidde tot suggesties dat de riempjes waarmee het systeem aan de helm bevestigd wordt, waren gesneuveld. Dat is volgens Sainz zelf echter niet het geval. “Nee, dat is niet gebeurd. De impact was simpelweg zo zwaar dat mijn hoofd voorwaarts ging en ik de gordels daarin meenam, maar [het probleem is] niet het HANS-systeem.”

Naast Ferrari zelf doet ook de FIA een analyse van de crash van Sainz. Dat doet de autosportfederatie na afloop van ieder weekend en dat is volgens Masi een essentieel proces in het alsmaar blijven verbeteren van de veiligheid in de autosport. “Ik ben altijd bemoedigd door alle veiligheidszaken en de doorgaande verbetering van de veiligheid. Kijk naar het ongeluk van Carlos in VT2. Hoewel het niet veel leek, was het een behoorlijke impact”, aldus Masi. “Of het nu de halo, de uitrusting of het auto-ontwerp is, er is altijd die constante evolutie om de veiligheid in het geheel te verbeteren.”