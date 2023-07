FIA honoreert protest Aston Martin: F1-uitslag Oostenrijk nog niet definitief

Aston Martin tekende beroep aan tegen de voorlopige uitslag van de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Het Formule 1-team beweerde dat een aantal coureurs niet is bestraft, ondanks dat ze mogelijk herhaaldelijk de track limits hadden overschreden. De FIA onthulde dat het tijdens de race niet in staat was om alle meldingen te bekijken, aangezien er meer dan 1.200 meldingen werden gedaan in de 71 ronden durende race.

De stewards hebben het protest van Aston Martin geaccepteerd. Uit een lijst met geschrapte tijden, die door de wedstrijdleiding is verstrekt, kwam een aantal gevallen naar voren met overtredingen die niet eerder aan de stewards waren voorgelegd. Bovendien is vastgesteld dat sommige van deze overtredingen waarschijnlijk straffen rechtvaardigen, die niet tijdens de race zijn opgelegd. Alles wordt nader onderzocht en dus komt de FIA pas later met de officiële uitslag.

De verwachting is dat rond 20.45 uur de FIA met het definitieve resultaat komt.