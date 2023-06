FIA herziet nieuwe barrière bij bocht 1 na kritiek van rijders

In voorgaande jaren konden coureurs die de eerste bocht van het circuit in Montreal misten rechtdoor rijden en na bocht 2 op een relatief veilige manier terugkeren op de baan. Voor deze editie kon dat in eerste instantie niet meer, omdat de FIA de barrière aan de binnenkant van de run naar bochtencombinatie 3/4 had verlengd. Dit om te voorkomen dat een coureur in volle vaart terugkeert in het verkeer na bocht 2, bijvoorbeeld nadat hij vanwege kapotte remmen rechtdoor is geschoten in bocht 1.

Het creëren van deze veiligheid werkt echter een andere onveilige situatie in de hand, vertelt Yuki Tsunoda. “Ik snap de keuze van de FIA, maar het is zo gevaarlijk”, begint de Japanner. “Als iemand een enorme remfout maakt of wat dan ook, dan wordt een ‘T-bone’-crash inderdaad voorkomen. Maar tegelijkertijd: als je nu bocht 1 mist en rechtstreeks terugkomt in bocht 2, dan kan dat ook leiden tot een ‘T-bone’-crash.”

De nieuwe baanafzetting werd vrijdag uitgebreid besproken in de rijdersbriefing, waarbij Lewis Hamilton zou hebben gezegd dat hij nog nooit een dergelijk ongeluk heeft gezien als waarvoor de wijziging was bedoeld. Desondanks hield de FIA vast aan het nieuwe ontwerp voor de zaterdag, maar voor de race is het alsnog overstag gegaan: de barrière is met vier meter verkort, zodat de coureurs meer ruimte hebben om ná bocht 2 op een veilige manier terug te keren op het circuit. “We zullen deze oplossing verder verfijnen voor de toekomst”, zegt een FIA-woordvoerder tegen Motorsport.com.

GPDA-voorzitter George Russell vindt dat de coureurs betrokken moeten worden bij het doorvoeren van dergelijke aanpassingen aan een circuit. “We hebben het vrijdagavond allemaal over de barrière gehad”, vertelt de Mercedes-coureur. “Achteraf had men ons waarschijnlijk moeten vragen naar onze standpunten, voordat ze een beslissing hadden genomen. We zijn het er allemaal over eens dat het niet ideaal is.”

Video: Samenvatting van de kwalificatie in Canada