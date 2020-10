FIA heeft vertrouwen in coronaprotocol: “Kunnen nu altijd racen”

Na een intensieve samenwerking tussen de FIA en Liberty Media slaagde de Formule 1 er deze zomer in om een volwaardig seizoen op poten te zetten. Met intensieve triple-headers en de Russische GP als logistieke opgave, heeft de organisatie nu voldoende vertrouwen in de protocollen om in principe overal ter wereld een Grand Prix te houden. Bruno Famin, operationeel directeur van de FIA en de aanvoerder als het gaat om de COVID-19 protocollen bij de mondiale autosportbond, heeft vertrouwen in een wereldtour van de Formule 1.

“Wat mij betreft zijn de reisrestricties van de verschillende overheden op dit moment het enige probleem”, verklaarde Famin in een exclusief interview met Motorsport.com. “We hebben gereden in bepaalde landen waar de situatie rond corona behoorlijk slecht was, daar zijn we goed mee omgegaan. Ik denk dat het protocol en de mensen – omdat ze heel professioneel zijn – nu bewezen hebben dat het protocol in alle omstandigheden werkt. Het hangt nu meer af van de juridische zaken en reisrestricties. Als we in quarantaine moeten of wanneer een lokale organisatie toestemming heeft om überhaupt een evenement op poten te zetten. Dat is het sleutelpunt. Niet het protocol zelf. Met het huidige protocol kunnen we overal op elk moment racen. Maar het hangt af van de goedkeuring en de mogelijkheid er naartoe te reizen.

De Formule 1 hoopt volgend seizoen weer met een ‘normale kalender’ op de proppen te komen, maar veel hangt af of de vaste races weer doorgang kunnen vinden en ook hoe de situatie zich de komende maanden zal ontwikkelen. Wat betreft het plannen van nieuwe evenementen denkt Famin dat de FIA ongeveer zes weken nodig heeft. “We hebben altijd vier tot zes weken voorbereiding voor een event, dan is er ook het eerste contact tussen de lokale organisatie en de FOM”, zei hij. “We moeten de processen stroomlijnen met de lokale autoriteiten. We moeten weten hoe we samenwerken met de testlaboratoriums. We hebben allerlei zones die we in moeten stellen. We moeten weten waar de limieten liggen, waar eenieder kan komen en hoe we de temperatuurchecks uitvoeren. Het zit in de details, dan in de lay-out en het proces. En dan is er een officieel proces in het geval van een positief geval, dan moeten we dat managen met de lokale organisatie.”

Hoewel het aantal positieve gevallen de afgelopen weken flink toegenomen is, is Famin goed te spreken over de stand van zaken. “Van het begin van het seizoen, na het evenement in Melbourne en vanaf de eerste races in Oostenrijk was het zaak om positieve gevallen te vermijden. Dat is logisch. Maar het belangrijkste was dat we processen wilden waardoor we konden blijven racen, het evenement door kon gaan, ook met positieve gevallen binnen de paddock zouden we door moeten gaan. Dat was de uitdaging. Het is normaal dat er zo nu en dan iemand positief is. Het de uitdaging om het juist te managen, om contactonderzoek uit te voeren, het te isoleren en een uitbraak in de kiem te smoren. Dat is de uitdaging voor alles waar we mee bezig zijn.”

Met medewerking van Oleg Karpov