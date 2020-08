FIA grijpt niet in om 'gratis upgrade' Racing Point te voorkomen

Volgend jaar mogen teams slechts een paar dingen veranderen aan cruciale gebieden van de huidige wagens. Voor teams die nu oude onderdelen gebruiken levert die richtlijn een soort maas in de wet op. Racing Point en AlphaTauri gebruiken nu namelijk een hoop 2019-onderdelen van respectievelijk Mercedes en Red Bull Racing en kunnen die volgend jaar upgraden zonder het verlies van tokens. Zo kunnen ze overstappen op onder meer de versnellingsbakken van dit jaar. Ferrari klantenteams Haas en Alfa Romeo gebruiken de 2020-onderdelen nu overigens al, waardoor zij niet profiteren van deze regel.

In de eerste instantie zijn alle teams akkoord gegaan met het totaalpakket van 2021, maar gaandeweg ontstond er weerstand tegen dit specifieke onderdeel van de reglementen. Zo liet Ferrari-teambaas Mattia Binotto aan Motorsport.com weten: “We zijn niet blij dat teams volgend jaar zomaar van een 2019- naar een 2020-pakket kunnen gaan. Het is niet eerlijk omdat de rest van de teams maar twee tokens heeft.”

Ferrari, Renault en andere teams hebben geprobeerd om de regel te laten verwijderen, maar dat is niet gelukt. Zo liet Peter Bayer, secretaris-generaal van de FIA deze week in een brief weten. “We weten dat een aantal teams heeft gevraagd om artikel 22.8.5b te laten verwijderen uit het reglement voor 2021. Maar het zou oneerlijk zijn voor de planning van de teams om dat bewuste artikel nu alsnog te schrappen. We begrijpen de zorgen over deze clausule, maar we kunnen het maar alleen terugtrekken als alle tien teams het ermee eens zijn.” Dit besluit komt bij alle andere spanningen rond Racing Point, meer specifiek over het vermeende kopiëren van Mercedes.