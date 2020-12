FIA houdt vast aan strikte regels voor kwalificatie Sakhir GP

Een week na de Grand Prix van Bahrein werkt de Formule 1 een tweede race af op het Bahrain International Circuit. Voor de Sakhir GP wordt gebruik gemaakt van de buitenste omloop van het complex. De baan is hierdoor slechts 3,5 kilometer lang en er worden rondetijden van onder de 55 seconden verwacht. De verwachting is dat dit zeker in Q1 chaotische taferelen kan opleveren, omdat er dan twintig auto’s tegelijk op het asfalt zijn. De rijders zullen er alles aan doen om zichzelf vrije ruimte te verschaffen voor een snel rondje, maar de FIA is daarbij niet van plan om de regels omtrent het hinderen van andere rijders te versoepelen.

“Tijdens de trainingen stellen we ons wat vrijer op, want het zijn oefensessies”, antwoordde wedstrijdleider Masi op een vraag van Motorsport.com. Die lossere benadering is bij de start van de kwalificatie echter weer verleden tijd. “Maar tijdens de kwalificatie worden de gebruikelijke elementen van onnodig ophouden gewoon onderzocht en op basis van de feiten beoordeeld. Het rijden van een korte ronde doet in mijn ogen niets af van de noodzaak om anderen niet onnodig te hinderen.”

Vanzelfsprekend wordt er dit weekend ook weer op track limits gecontroleerd, nadat de coureurs vorig weekend met succes protesteerden tegen de richtlijnen in bocht vier. Masi benadrukt echter dat de kortere lay-out een andere manier van monitoren vereist. “We zullen meer naar afsnijden kijken dan naar track limits door de natuur van het verbindingsstuk. Dus het wordt kijken naar het afsnijden van de kerbs bij de apex in plaats van het wijd uit een bocht komen. We zullen vrijdag tijdens de training bekijken hoe het gaat en wat we moeten doen. Het zijn voor iedereen geheel nieuwe omstandigheden.”

Masi verwacht dat de kortere omloop in Bahrein voor ‘hectische’ momenten kan zorgen, maar hij ziet geen bijzondere horden die genomen moeten worden. “We staan voor een van de langste Grands Prix qua aantal ronden in lange tijd. De ronden volgen elkaar snel op. We zullen zien hoe snel, maar de simulaties voorspellen ongeveer tussen de 53 en 55 seconden. Het wordt dus op een andere manier heel intens. Maar het is ook een goede uitdaging om iets dat compleet anders is te managen. En de teams lieten in gesprekken doorschemeren dat zij er ook zo tegenaan kijken, dat het iets compleet anders is.”

