FIA ziet geen noodzaak om in te grijpen na F1-crashes door hobbels in 2023

De huidige generatie Formule1-auto’s is vooral gebaseerd op het grondeffect. Het betekent dat ruim zestig procent van de totale hoeveelheid downforce onder de eigen auto wordt gegeneerd met de zogenaamde Venturi-tunnels. Om het grondeffect optimaal te laten werken, moet de luchtstroom onder de vloer worden afgescheiden en moet de rijhoogte idealiter zo laag mogelijk zijn. Het heeft vorig jaar bij verschillende teams tot de welbekende porpoising-problemen geleid, maar heeft ook een ander effect: door de stijve ophanging en lage auto’s voelt het moderne Formule 1-materiaal niet geweldig aan over de hobbels en kerbstones.

Het betekent dat coureurs makkelijk kunnen worden verrast door een hobbel, met name op stratencircuits. Het heeft Lando Norris een stevige crash opgeleverd in Las Vegas. Zijn voormalig teamgenoot Carlos Sainz crashte in Abu Dhabi, toch geen stratencircuit, eveneens als gevolg van een hobbel. Teams proberen logischerwijs rondetijd te vinden en de limiet op te zoeken door de auto's zo laag mogelijk te leggen. Voor een hogere rijhoogte zal niet zo makkelijk uit vrije wil worden gekozen, al ziet de FIA ook nog geen noodzaak om uit veiligheidsoverwegingen in te grijpen.

Nikolas Tombazis laat namens de FIA weten dat het eigenlijk beter zou zijn als teams een iets hogere rijhoogte hanteren, maar wijst ook naar de circuits. “We moeten er vooral voor zorgen dat circuits geen eigenschappen hebben die dergelijke crashes veroorzaken”, duidt hij op de hobbels. “Het is een dunne lijn tussen circuits die sommige details aan kunnen passen en teams die de auto misschien iets hoger kunnen zetten. We proberen continu met de circuits samen te werken om die dingen te verbeteren. Vinden we dat de auto’s nu te laag liggen? Ja, we zouden liever zien dat de auto’s weer iets hoger staan. Maar het is inherent aan deze grondeffectauto’s dat ze beter presteren als ze lager liggen. Dat aspect kunnen we dus niet zo makkelijk voorkomen.”

Standaard skid blocks in F1?

Het belang van een lage rijhoogte is in Austin ook op een andere manier aan het licht gekomen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc zijn na afloop van de Amerikaanse Grand Prix gediskwalificeerd doordat de bodemplank te zeer was afgesleten. Het wordt gemeten met de skid blocks, die tien millimeter zijn en na een sessie nog minimaal negen millimeter moeten zijn om door de keuring te komen. De FIA controleert niet alle twintig auto’s na races, vooral doordat het proces te tijdrovend zou zijn.

In het verleden is er meermaals gesproken over standaard bodemplanken en skid blocks, al hebben teams die altijd tegengehouden. Voor 2026 – als een nieuw technisch reglement van kracht is – komt het onderwerp naar alle waarschijnlijkheid opnieuw op de agenda. “Soms willen we zelf graag dingen invoeren, maar we moeten natuurlijk nog wel het formele proces volgen en de teams erover laten stemmen. We hebben nog niet genoeg steun, maar voor 2026 denken we dat we dit gedeelte van het reglement zeker moeten versimpelen”, besluit Tombazis.